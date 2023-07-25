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【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 與銀債條件有何差異？

15:45 2023/07/25

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低門檻仍有不少高息港元定存選擇

焦點港銀低門檻港元定存年息比較

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其他港銀低門檻港元定存年息比較

港銀年息（厘）存期起存額（元）備註
匯立*4.30半年107月18日加0.3厘，上限100萬元，虛擬銀行
富融*4.20半年17月15日加0.2厘，虛擬銀行
信銀國際4.103個月1萬指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
招商永隆4.053個月、半年及9個月1萬指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
平安壹賬通*4.003個月、4個月及半年1007月21日減0.1厘，適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行
創興4.003個月5000網上或流動理財的雲利率，上限49999元
渣打3.806個月1萬7月24日加0.4厘，新資金，網上或SC Mobile優惠
上商3.783個月10007月25日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
Mox*3.501年1虛擬銀行
中銀香港3.40半年及1年1萬個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
天星*3.103個月、半年、9個月及1年10007月17日新推，虛擬銀行
眾安*3.011年15月17日減0.3厘，虛擬銀行
livibank*2.401年500虛擬銀行
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至7月25日

聯儲局議息前夕，市場觀望氣氛甚濃，今天（7月25日）有3間銀行調整港元定期存款息，包括上商提高1個月及3個月年息0.1厘，最高息是3個月期的3.78厘年息；創興調升3個月年息0.2厘至4.4厘；反觀，大眾銀行削兩個月期年息0.1厘至3.7厘。

花旗料港滙3個月內見7.82

反映銀行資金成本的3個月拆息報5.14厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，港滙3個月內預測為7.82，未來6至12個月料為7.80；至於第3季3個月港元拆息預測為5.22厘，第4季料為5.47厘。

此外，標榜5厘固定息率的銀債殺埋身，早前3間虛擬銀行加息迎戰，例如小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）上調3個月年息至3.1厘；騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）提高半年期年息0.2厘至4.2厘；TOM集團（022383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）更把6個月年息勁加0.3厘至4.3厘。

銀債入場1萬元，網羅起存額1萬元或以下的定存，其實，發鈔行也有優惠，例如中銀香港 （02388） 半年及1年定存齊享3.4厘年息，無疑是小存戶恩物。但好息之徒有3大注意，以免闖誤區，包括：

（1）緊盯附帶條件：在恒生 （00011） 以1萬元開立7天年息享10.9厘，但有額外要求，須指定理財戶斥合資格兌換資金。

（2）絪綁式服務：銀行除了優待大戶允萬元進場做定存外，個別業界須存戶同時光顧其他服務，再敘造定存才有超高息。滙豐旗下「交易薈」1個月年息有10厘，惟屬於股票獎勵計劃的迎新獎賞，成功完成交易再做定存才有額外獎賞。

（3）最易進場：論及要求較少，例如招商永隆的3個月、半年及9個月存息有4.05厘，起存額僅1萬元，創興的入場費為5000元，兩行皆須指定電子渠道開立。而擅打普惠金融牌的虛銀天星、工銀亞洲、以及上商的進場銀碼只是1000元。中銀香港、怡和系及京東科技參股的虛銀livi bank允500元做定存；在匯立以10元做定存也接受。可是低處未算低，渣打香港、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com有份的虛銀Mox Bank、富融及眾安（ZA Bank）起存額只須1元，花旗更不設最低存款額。

順帶一提，市傳滙豐向特選大戶重推5厘息存款計劃，3個月年息5.15厘，半年年息5.21厘，進場費50萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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