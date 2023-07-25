香港印藝學會 40 周年慶典暨第 21 屆執行委員會就職典禮晚宴 主席馬楚力寄望：與本地印刷業齊心領航下一個 10 年 

香港印藝學會 40 周年慶典暨第 21 屆執行委員會就職典禮晚宴已於 2023 年 7 月 17 日，在九龍灣百樂金宴國際宴會廳（九龍灣宏天店）圓滿結束，宴請超過 350 多位來自兩岸四地政商界代表、廣告及獎品贊助商、印刷業界友好夥伴和協會機構成員出席，座無虛席，與各位暢敘言歡，場面熱鬧非常，祝賀香港印藝學會「紅寶石禧年」紀念誌慶。

本會特邀文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生,GBS, JP 和中央人民政府駐港聯絡辦公室九龍工作部副部長李文彬先生撥冗蒞臨主禮，向本會名譽主席、本屆執行委員會成員頒發委任狀。香港印藝學會先後向本會名譽顧問頒發委任狀、其他支持機構和籌備委員會成員致送感謝狀，協助 40 周年慶祝活動得以順利舉行。

第 21 屆香港印藝學會主席馬楚力先生在宴上致辭，特別感謝各位業界朋友及贊助商、歷屆執行委員會主席及成員長久以來的一直支持、信任和鼎力相助。回顧上屆工作，馬主席十分感激上屆委員與印藝共度時艱，讓每一個印藝活動及大型項目計劃能順利舉行，譬如第 32 屆及第 33 屆香港印製大獎圓滿完成，設「大灣區域大獎」和「國際數碼企業聯盟印製大獎」，鼓勵及吸攬大灣區以內、以外的印刷、出版和設計企業參與，兩年合計超過 700 多份作品，並於香港、國內展覽場地和大型展覽會展出得獎作品。而今屆（第 34 屆）香港印製大獎，新設「可持續發展企業產品大獎」（ESG Product Award），鼓勵本地中、小企業朝向 ESG 管理模式發展，而今次比賽截止報名日期為 8 月 31 日，呼籲國內、海外業界人士踴躍參賽。

在培訓年青人方面，本會先後舉辦首屆「印藝師友計劃」、第一屆大灣區大專院校聯校畢業作品展和香港理工大學 「Packaging Project」，與多間本地大專院校和香港印刷企業合作，涵蓋出版、印刷、設計、機器設備及物料供應商，務求同學們在進入社會工作前對整個印刷產業的了解，提早做好職前準備，反應如斯熱烈，我們亦收到同學們的寶貴回饋，對本會所付出的努力表示肯定。

香港印藝學會與中華印刷科技學會締盟簽署儀式，由馬主席與中華印刷科技學會理事長魏裕昌博士為代表進行，盼望兩會日後繼續攜手合作，共同推動印刷產業及其學術發展。

此次晚宴榮膺大會平面設計顧問荊培育博士和多間贊助機構，為 40 周年紀念場刊提供封面及內文設計、贊助紙張及印刷、晚宴獎品，讓每位賓客當晚非常盡興，人人滿載而歸。

香港印藝學會 40 周年禮晚宴活動花絮：

(特約)