  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【門票加價】香港故宮博物館加票價　成人標準門票60元

理財智慧 16:06 2023/07/25

分享：

分享：

香港故宮文化博物館今日（25日）宣布，由9月27日起調整標準門票的入場門票收費，並公布「凝視三星堆」特別展覽的票價。博物館亦稱，踏入營運第二年，將更新博物館的常設專題展覽。

由2023年9月27日（星期三）開始，香港故宮文化博物館將調整入場門票價格，成人標準門票（可參觀展廳1至7）將由50元調整至60元，半價特惠門票更加5元為30元。

至於特別展覽門票方面，於9月27日（星期三）於展廳8向公眾開放的「凝視三星堆」特別展覽，門票定價為150元（可參觀展廳1至7及8），半價特惠門票為75元。日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。

【消費券2023】八達通即日起連續4星期派現金券 無最低消費要求（附領取教學）【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

博物館公布，在專題展覽方面，本館多個展廳（包括展廳4、6、7）將陸續推出全新展覽，當中有本館與故宮博物院合辦的故宮珍藏古代繪畫展、本館館藏精萃展、以及由香港藝術家創作、對話中國古代園林藝術的多媒體藝術裝置展，從多個維度呈現中國傳統文化藝術的博大精深和源遠流長。

至於特別展覽，重點包括今年9月27日起於展廳8舉辦為期3個半月、聚焦三星堆遺址和四川地區考古新發現的「凝視三星堆」特別展覽，以及今年11月份於展廳9舉辦與英國國家美術館合辦為期4個半月的特別展覽。

同場加映：【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文
故宮文化博物館 門票 展覽 文娛藝術 博物館 香港

上一篇文章

【大行報告】 摩通料機票價格將維持高位 上調國泰評級至「增持」

下一篇文章

【MPF】打工仔7月人均賺4,260元 兩隻股票基金升幅接近4% 你有無呢兩隻 ?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款