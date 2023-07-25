【門票加價】香港故宮博物館加票價　成人標準門票60元

香港故宮文化博物館今日（25日）宣布，由9月27日起調整標準門票的入場門票收費，並公布「凝視三星堆」特別展覽的票價。博物館亦稱，踏入營運第二年，將更新博物館的常設專題展覽。

由2023年9月27日（星期三）開始，香港故宮文化博物館將調整入場門票價格，成人標準門票（可參觀展廳1至7）將由50元調整至60元，半價特惠門票更加5元為30元。

至於特別展覽門票方面，於9月27日（星期三）於展廳8向公眾開放的「凝視三星堆」特別展覽，門票定價為150元（可參觀展廳1至7及8），半價特惠門票為75元。日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。

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博物館公布，在專題展覽方面，本館多個展廳（包括展廳4、6、7）將陸續推出全新展覽，當中有本館與故宮博物院合辦的故宮珍藏古代繪畫展、本館館藏精萃展、以及由香港藝術家創作、對話中國古代園林藝術的多媒體藝術裝置展，從多個維度呈現中國傳統文化藝術的博大精深和源遠流長。

至於特別展覽，重點包括今年9月27日起於展廳8舉辦為期3個半月、聚焦三星堆遺址和四川地區考古新發現的「凝視三星堆」特別展覽，以及今年11月份於展廳9舉辦與英國國家美術館合辦為期4個半月的特別展覽。

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