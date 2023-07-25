德國計劃未來向半導體行業投資200億歐元 資金將從氣候與轉型基金中提取

德國經濟部周二（25日）表示，德國計劃在未來幾年內向半導體行業投資約200億歐元（221.5億美元），考慮到供應鏈的脆弱性以及芯片對韓國和台灣的依賴，人類感到擔憂。

經濟部表示，從2024年起，這些資金將從氣候與轉型基金中提取，並補充說，只有在歐盟委員會批准後，經濟部才能為個別項目提供資金。

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它們又稱，台灣半導體製造商台積電（TSMC）（2330.TW）表示有興趣在德國投資半導體生產設施，該部正與該公司就投資決策進行密切接觸。

上個月，德國與美國芯片製造商Intel英特爾（INTC）達成了價值近 100 億歐元的補貼協議，將在東部城市馬格德堡建設兩座工廠。

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記者：張瑋婷