【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位

隨住季績期臨近，快手（01024）預計於8月下旬公布第二季業績，大行近日紛紛唱好快手季績，均預計將超出市場預期。股價周二（25日）高開6.3%，其後愈升愈有，最高見63.5元，一度升近9%，最新報63.45元，仍大升8.7%，成交額26.1億元。

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建銀國際發表研究報告指，快手外部廣告市場復甦以及商品成交金額（GMV）表現向好，有助彌補直播業務增長放緩的負面影響。該行預期，快手第二季收入將按年增長26%，至273億元人民幣，主要受廣告和其他業務分別增長28%和53%帶動。該行料，毛利率或按季提升0.6個百分點至47%；非國際會計準則純利料扭虧為盈，至達14億美元，對比去年同期錄淨虧損13億元人民幣。該行將其目標價由89元提升至90元，維持「跑贏大市」評級。

券商予快手最新投資評級及目標價﹕

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高盛研究報告指，隨著廣告和電商業務復甦的情況下，快手將於第二季實現更快的廣告業務增長。該行預期，快手第二季收入按年增長25%，主要源自廣告增長27%及其他服務增長55%；非美國通用會計準則淨利潤料達13億元人民幣，淨利潤率達4.9%。該行亦重申對快手的正面看法，維持目標價90元。

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記者：郭秀慧