▲ 【SPAC】亞洲背景KVAC在美國以SPAC形式上市 今年首支提交IPO申請的SPAC公司

Keen Vision Acquisition Corporation（美：KVACU）在美國納斯達克以SPAC（特殊目的收購公司）形式上市，每單位發行價10美元（包括1股普通股和1份認股權證），募資金額1.3億美元（若行使超額認購權募資金額將達1.5億美元）。KVAC是2023年首支提交IPO申請的SPAC公司，也是2023年迄今在美國首次發行新股募資金額最高的亞洲背景（香港發起人）SPAC公司。

KVAC將專注於全球的農業、生物科技和消費品領域的優質企業，並將依據可持續發展和ESG標準對企業進行評估。

據招股書顯示，KVC Sponsor LLC爲KVAC的發起人，該公司是由黃嘉俊創立的家族辦公室凱華資本和王幹文共同設立，黃嘉俊先生同時是KVAC董事局主席及行政總裁。

相關文章：【TSLA】馬斯克旗下SpaceX傳提出售內部股票 估值升至1500億美元

相關文章：【新股IPO】王幹文倡允許散戶參與SPAC、改革現行機制 「虛擬資產風險更高」

編輯：陳韻妍