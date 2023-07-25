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【SPAC】亞洲背景KVAC在美國以SPAC形式上市　今年首支提交IPO申請的SPAC公司

股市 15:19 2023/07/25

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【SPAC】亞洲背景KVAC在美國以SPAC形式上市　今年首支提交IPO申請的SPAC公司

Keen Vision Acquisition Corporation（美：KVACU）在美國納斯達克以SPAC（特殊目的收購公司）形式上市，每單位發行價10美元（包括1股普通股和1份認股權證），募資金額1.3億美元（若行使超額認購權募資金額將達1.5億美元）。KVAC是2023年首支提交IPO申請的SPAC公司，也是2023年迄今在美國首次發行新股募資金額最高的亞洲背景（香港發起人）SPAC公司。

KVAC將專注於全球的農業、生物科技和消費品領域的優質企業，並將依據可持續發展和ESG標準對企業進行評估。

據招股書顯示，KVC Sponsor LLC爲KVAC的發起人，該公司是由黃嘉俊創立的家族辦公室凱華資本和王幹文共同設立，黃嘉俊先生同時是KVAC董事局主席及行政總裁。

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【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

編輯：陳韻妍

美股 特殊目的收購公司（SPAC） 家族辦公室 美國 IPO
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