【遠洋3377】遠洋集團：嘗試多種途徑籌集資金未果 賬面可動用資金幾近枯竭

備受財困影響的內房股遠洋集團（03377）發表通告，披露今年7月以來，在行業銷售表現繼續走弱的形勢下，集團嘗試多種途徑籌集資金未果，賬面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。

不過，受內房板塊全綫急升帶動，遠洋股價今日（25日）向好，截至3時半，報0.425元，升13.3%，成交額5,000萬元。

通告指出，2022年集團完成協議銷售額約1,002.9億元人民幣，累計交付5.5萬套房產；2023年上半年完成協議銷售額約356.6億元人民幣，完成交付住宅項目1.6萬套。 但同比來 看，2022年、2023年上半年協議銷售額分別減少26%及17%，協議銷售均價分別下滑8%及23%，銷售業績持續制約經營性現金流流入。

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遠洋表示，2022年以來，集團全力推進資產處置，實現了北京、成都等核心城市的優質資產出售，回籠資金逾百億人民幣用於改善流動性和地產項目交付工作。2023年以來，集團仍在努力推進潛在項目的出售工作，但市場買家逐步減少，資產處置難度變大、周期變長，處置落地具有一定不確定性。

在經營性和融資性現金流流入面臨挑戰的形勢下，集團嚴控管理費用支出（包括高管團隊降薪、人員精簡等措施），及時調整投資拿地節奏。在「金融16條」等政策支持下，部分非公 開市場債務尋求展期，竭力確保公開市場債務按期兌付。2022年至2023年上半年，公開市場累計淨還款超過200億元人民幣。

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記者：李兆明