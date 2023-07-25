【MPF】打工仔7月人均賺4,260元 兩隻股票基金升幅接近4% 你有無呢兩隻 ?

根據強積金顧問公司GUM公布的最新數據，截至7月19日，打工仔的強積金平均回報為4,260元，而GUM強積金綜合指數升幅達1.8%。7月份整體股票基金表現回升，其中大中華股票基金和香港股票基金升幅最大，分別為4%和3.8%。全球股市表現出色，推動股票和混合資產基金上漲。強積金保守基金持續受益於高息率，保持穩定正回報。

GUM分析指出，中國央行在6月中降低了2,370億元人民幣一年期中期借貸便利貸款利率，由2.75%降至2.65%，這是自2022年8月以來的首次降息。儘管中國二季度的經濟增長低於預期，但許多分析師預測，隨著政策放鬆和經濟環境改善，第三季度的增長率將加快，這可能會對中國股市產生積極影響。

GUM指出，全球股市在7月表現亮麗，帶動股票和混合資產基金上漲。股票比例較高的基金組合表現較為強勁，而股票基金的表現則為三大指數中最好的。強積金保守基金持續受益於高息率，並保持穩定正回報。

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