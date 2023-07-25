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【高息股】香港電訊擬增人工智能投資 協助企業客戶營運

股樓投資 16:24 2023/07/25

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香港電訊(06823)商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，集團過去也有提供人工智能技術的企業方案，但自從Open AI發表生成式人工智能Chat GPT，令人工智能科技更趨大眾化，他指出，香港提供的AI企業方案，涵蓋醫療、零售、建築、物業管理、地產和金融等領域。不少客戶均有興趣了解如何利用人工智能協助企業日常營運。吳家隆表示，集團對人工智能業務前景樂觀，會續擴投資。香港電訊全日收報9.33元，跌0.1%。

【阿里巴巴9988】阿里因戰略夥伴身份 不參與螞蟻股份回購  詳情請看【下一頁

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

吳家隆指，集團推出的HKT enterprise GPT，在自家平台內建立一個BOT，使用Chat GPT4.0可防止企業數據外流，同時由於現時香港地區無法使用ChatGPT，該服務能讓客戶在毋須使用VPN下能接觸最先進的科技。

人工智能加快普及。吳家隆認為，生成式人工智能不會取代個別職業，但工種上或有改變，舉例指雖然AI能因應使用者的要求產生編碼，但相信AI不會取代軟件工程師的工作，而將成為協助其工作的工具，工程師有更多時間進行其他工作，有利行業整體發展。

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撰文 : 李尚毅

香港電訊－SS（06823） 港股

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