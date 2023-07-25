英1566個開發商向Apple索償79億 控App Store收費不公

英國有1,566個應用程式開發商集體起訴蘋果公司（Apple），指Apple應用程式商店App Store收費不公，向Apple索償7.85億英鎊（約78.8億港元）。

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Apple目前就App Store服務，向開發商收取15%至30%佣金。而該公司曾表示，App Store有85%的開發商都無需支付佣金，並協助歐洲開發商通過App Store接觸全球175國市場。

但英國東英吉利大學競爭政策中心教授、經合組織前經濟學家恩尼斯（Sean Ennis），代表1,566個應用程式開發商，向英國競爭上訴法庭提起訴訟。

恩尼斯發聲明指，Apple僅因在iPhone和iPad的應用程式分發方面處於壟斷地位，向應用程式開發商收取過高費用。

他形容上述收費本身已不公平，並構成濫用定價，損害開發商和購買者的利益。

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路透社報道，Apple包括App Store在內的服務業務近年收入快速增長，現時每季收入徘徊於200億美元（約1,560億港元）。

如果開發商一方勝訴，每名開發商應得賠償水平將根據其iOS應用業務來計算，因此某些情況下賠償金額可達數百萬英鎊。

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責任編輯：鄭錦玲