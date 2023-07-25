【內房危機】遠洋集團：賬面可動用資金幾近枯竭、擬分7輪兌付20億到期債　傳接觸海通研境外債可能選項　股價照彈15%

▲ 【內房危機】遠洋集團：嘗試籌集資金未果、賬面可動用資金幾近枯竭 爭取附屬公司債完成展期工作

遠洋集團 （03377） 早前承認難以兌付旗下附屬公司8月2日到期、本金20億元人民幣債券的本金和利息。遠洋集團周二（25日）中午公告，將與債券持有人於7月27日至29日舉行網上會議，提出9月兌付本金10%（2億元人民幣），然後再分6期支付剩餘本金，票面利率維持4厘不變。遠洋集團在公告承認：

7月以來，在行業銷售表現繼續走弱的形勢下，本集團嘗試多種途 徑籌集資金未果，賬面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。

遠洋集團最新提出方案，與早前市場流傳方案相符。該批由附屬公司遠洋控股中國發行的「18遠洋01」債券，擬分7輪展期兌付：

9月2日兌付本金10%（2億元人民幣）

2023年10月、11月、12月，以及2024年2月、5月各月份的第二日兌付本金5%（1億元人民幣）

2024年8月2日兌付剩餘65%本金（13億元人民幣）

遠洋集團今日股價隨行業大幅造好，全日大升15%，收報0.43元，成交5140萬元。公司年初至今股價累跌61%。

遠洋集團：上半年協議銷售額跌17%

遠洋集團指，自去年至今年上半年，集團通過採取加大銷售，狠抓回款、資產處置、控減支出等措施，全力保障公開市場債務兌付和保交樓工作，但今年上半年協議銷售額分別減少17%至356.6億元人民幣，協議均價亦跌23%，銷售業績持續制約經營性現金流流入。

集團強調，今年來仍努力推進潛在項目出售工作，但市場買家逐步減少，資產處置難度變大、週期變長，處置落地具有一定不確定性。

面對經營性和融資性現金流流入面臨挑戰的形勢下，遠洋集團嚴控管理費用支出（包括高管團隊降薪、人員精簡等措施），調整投資拿地節奏，2022年至2023年上半年，公開市場累計淨還款逾200億元人民幣。

傳接觸海通研境外債可能選項

另外，外電引述消息指，遠洋集團已接觸海通國際，研究處理離岸債務的可能選項。暫時未知哪些境外債納入討論，也未有最終決定，據指，遠洋正考慮將短期票據展期，而海通周一已與債權人接洽。

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編輯：陳韻妍