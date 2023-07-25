▲ 【內房危機】遠洋集團：嘗試籌集資金未果、賬面可動用資金幾近枯竭 爭取附屬公司債完成展期工作

遠洋集團 （03377） 公布，今年7月以來，在行業銷售表現繼續走弱的形勢下，集團嘗試多種途徑籌集資金未果，賬面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。

遠洋集團指，自去年至今年上半年，集團通過採取加大銷售，狠抓回款、資產處置、控減支出等措施，全力保障公開市場債務兌付和保交樓工作，但今年上半年協議銷售額分別減少17%至356.6億元人民幣，協議均價亦跌23%，銷售業績持續制約經營性現金流流入。集團強調，今年來仍努力推進潛在項目出售工作，但市場買家逐步減少，資產處置難度變大、週期變長，處置落地具有一定不確定性。

與公司債券持有人保持溝通

面對經營性和融資性現金流流入面臨挑戰的形勢下，遠洋集團嚴控管理費用支出（包括高管團隊降薪、人員精簡等措施），調整投資拿地節奏，2022年至2023年上半年，公開市場累計淨還款逾200億元人民幣。

遠洋控股中國將於27至29日召開公司債券持有人會議，並與公司債券持有人保持溝通，協商多元化的債務化解方案，在能力範圍內爭取最大化滿足投資者權益，妥善完成展期工作。

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編輯：陳韻妍