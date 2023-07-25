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【大行報告】野村：生物科技融資環境疲弱 下調康龍化成目標價至36.24元

股樓投資 18:07 2023/07/25

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野村表示，基於生物科技融資環境疲弱，環境低迷下競爭激烈，將康龍化成（03759）2023及2024年收入預測分別下調4.6%及4.5%，盈利預測則各下調9%及8.2%，並將H股目標價由40.02元調低至36.24元，並維持「買入」評級。

 

 

 

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

 

該行指出，康龍化成今年首季收入及盈利分別同比增長29.5%及39.8%，估計實驗室服務和CMC（化學、製造及控制）服務增長放緩，估計次季收入收入增長放緩至16%至29億元（人民幣，下同）盈利同比增14%，毛利率同比增0.2個百分點至36.8%。



 


 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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另預計臨床開發服務業務將繼續增長，新開發的生物製劑和CGT業務會保持高速增長;下半年盈利或可同比增14%至3.75億元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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H股 買入 生物科技 生物製劑 康龍化成（03759） 經濟 大行報告 目標價 港股

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