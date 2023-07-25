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【券商點睇】皮膚疾病護理領域有望擴大市場份額 首予科笛集團「買入」評級

股樓投資 17:22 2023/07/25

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招銀國際表示，看好科笛集團（02487）在皮膚疾病護理領域未來的增長空間，認為其多元及差異化品種布局有助於在皮膚疾病護理領域持續擴大市場份額，首予「買入」評級，目標價33.21元。科笛周二（25日）收報20.5元，升幅4%。

 

 

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

 

該行指出，集團建立了豐富多元化的產品管線，覆蓋局部脂肪堆積管理、毛髮疾病護理、皮膚疾病護理和表皮麻醉4個皮膚科領域。目前產品管線包括11款產品，其中2款產品已經在國內獲批上市，5款產品處於臨床開發階段。

該行稱，公司用於脂肪堆積管理的候選藥物CU-20401具有創新的作用機制，料產品上市後有助於公司在廣闊的局部脂肪管理藥物市場中獲得一定先發優勢；而CUP-MNDE為海外進口米諾地爾品牌，在國內已獲批上市，銷售放量增長顯著；CU-40102在海外已獲批上市，且是國內唯一處於3期臨床階段的外用非那雄胺，該產品在安全性上展現出明顯優勢，公司預計將在今年第四季遞交該產品的上市申請。

 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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此外，外用米諾環素（CU-10201）作為皮膚疾病護理的主打產品，在海外已獲批上市，用於痤瘡的治療，是全球唯一的外用米諾環素，也是國內唯一在3期臨床階段的外用米諾環素，能夠有效地降低口服藥物系統暴露所帶來的安全性風險。目前該產品正在3期臨床階段，預計公司將在今年第四季遞交該產品的國內上市申請。

 

 

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記者：鄭昊彤

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科笛－B（02487） 產品 買入 脂肪 目標價 港股 大行報告 經濟

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