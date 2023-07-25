  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】滙豐研究：低估G6車型定價進取 大幅上調小鵬汽車目標價至60.2元

股樓投資 16:25 2023/07/25

分享：

分享：

滙豐研究表示，小鵬汽車（09868）過去一個月在美股及港股表現均跑贏大市及同業，該行表示低估了公司對最新車型G6定價進取，以及其預訂量勢頭強勁。該行將港股目標價由38元上調至60.2元，維持其「持有」評級。


 

 

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

 

 

 

該行相信，小鵬新車訂單牽引力強勁，以及自動駕駛軟件領先地位的價值逐漸顯現，惟利潤率或仍承壓，主要是銷量增加及定價進取。該行將公司今年及明年盈利預測分別下調36%及44%，除港股外亦，將其美股（美：XPEV）目標價由10美元上調至15.4美元。

 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

受惠中央政治局會議正面訊號拉動港股，小鵬汽車周二（25日）收報65元，漲12.7%，屬升幅最大的新能源車股。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 自動駕駛 汽車 小鵬汽車－W（09868） 大行報告 疫情 港股 目標價 股票

上一篇文章

【大行報告】維達3331成本優勢下半年展現 中金維持跑贏行業評級　目標價下調至19元

下一篇文章

【高息股】香港電訊擬增人工智能投資 協助企業客戶營運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款