【大行報告】滙豐研究：低估G6車型定價進取 大幅上調小鵬汽車目標價至60.2元

滙豐研究表示，小鵬汽車（09868）過去一個月在美股及港股表現均跑贏大市及同業，該行表示低估了公司對最新車型G6定價進取，以及其預訂量勢頭強勁。該行將港股目標價由38元上調至60.2元，維持其「持有」評級。





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該行相信，小鵬新車訂單牽引力強勁，以及自動駕駛軟件領先地位的價值逐漸顯現，惟利潤率或仍承壓，主要是銷量增加及定價進取。該行將公司今年及明年盈利預測分別下調36%及44%，除港股外亦，將其美股（美：XPEV）目標價由10美元上調至15.4美元。

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受惠中央政治局會議正面訊號拉動港股，小鵬汽車周二（25日）收報65元，漲12.7%，屬升幅最大的新能源車股。

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記者：鄭昊彤