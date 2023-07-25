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曾淵滄：海景樓

名人薈萃 15:00 2023/07/25

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香港人喜歡海景樓，或者說是華人都喜歡海景樓，住內陸無海景的華人，喜歡住河景樓、湖景樓，總之，華人的傳統觀念是水為財。不過，真正有無敵海景的樓並不多，有些海景樓的海景只能維持數年，數年之後，又有幾幢高樓遮住自己的海景，只有兩類海景樓的海景是能享受較長時間的海景，一是真正建在海邊的樓房，二是建在很高的山頂，而且屋前的斜坡估計也不大可能興建另一幢高樓遮住自己。

要海景還是交通

從過去的港英政府到今日的特區政府，在推出海邊土地時，總是先推出離海景最遠的土地招標，這些土地雖然離海較遠，但是落成時，近海的土地仍未有高樓，因此，仍可以享受一段短時間的海景，慢慢地，政府推出的土地就愈來愈近海邊。最後一期推出的土地就會真正的在海邊，除非將來再填海，否則這個海景將是長久的。日出康城、啟德土地的推出時間表清楚說明這個賣地策略。為了補償將來失去海景，政府會從地鐵站來平衡，日出康城與啟德地鐵站就建在離海邊最遠的地段，因此，買樓人士就可以自己選擇是要交通方便還是要海景，不過，從樓價高低來看，海景樓還是勝一籌。

早期，香港山頂因為山高，所以有無敵海景，但是，半山高樓越來越多，林立的高樓遮掉不少山頂豪宅的海景，使到這些豪宅的價格打了折扣，因此，有另一批超級富貴選擇不住山頂，他們選擇了港島南部的深水灣，於是深水灣就成了超級豪宅區。當一個超級富貴搬入深水灣，就有其他富豪認為自己是這名超級富豪的鄰居，自己也可以稱為超級富豪了。香港島南部就因此成了豪宅區，不過豪宅還是分等級，淺水灣、赤柱因為缺超級富豪入住，因此，樓價依然比深水灣差一些。

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交椅洲填海計劃

現在，特區政府準備在交椅洲填海，過去這個計劃稱為明日大嶼，但是，僅地理位置交椅洲更靠近香港島而不是大嶼山，而且大嶼山仍是一個開發程度較低的地區，命名若與大嶼山拉上關係，會影響將來填海後的地價。除此以外，交椅洲填海計劃與當初明日大嶼的設計有另一個巨大的不同之處是，明日大嶼計劃填出一個大島，交椅洲填海則計劃填出3個島，為甚麼多了兩個島，相信就是要製造多一些海景樓的地段，將來島填好，土地招標出售可以賣到更好的價錢，迎合香港人喜歡海景樓的喜好。

不過，交椅洲靠近香港島，不排除將來會再填海靠向香港島。

節錄自第822期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

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欄名 : 置業安居

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