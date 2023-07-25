【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？

根據宏利投資管理的研究，57%的香港人預計退休後仍需繼續工作，原因涵蓋不同的世代、家庭和性別差異。這種差異反映了人們對退休生活的期望和需求，包括家庭責任、理想的生活方式和財務狀況等方面。報告指出，許多香港人退休後選擇繼續工作的原因包括希望保持良好的心理和/或身體狀況，維持個人活躍度和社交圈子，保持退休後的生活樂趣，應對意外的財務需求，渴望為家庭帶來經濟支持，目前收入不足以退休，目前的儲蓄和投資計劃不足以支持退休生活，以及沒有積累足夠的資產（如強制性公積金、遺產等）來應對退休生活的開支。

對於不同的世代，包括Z世代、X世代和嬰兒潮世代，他們選擇在退休後繼續工作的原因都有所不同，有人為了個人福祉，而千禧世代則更注重家庭觀念。然而，他們有一個共同的特點，就是他們認為自己沒有足夠的儲備以應對退休生活。

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報告顯示，對大部份香港人而言，退休後維持同樣的生活水平是一個艱鉅的挑戰，尤其是在城市人口及家庭結構持續轉變的情況下。截至2021年，50%的65歲及以上人士仍與子女同住。然而，香港出生率下跌以至家庭規模不斷縮小，長遠而言威脅家庭照顧的基礎。此外，住屋成本急遽攀升，加上日常支出增加，使得長者財務狀況更加嚴峻，同時削弱年輕一代照顧年長父母的財務能力。

過去十年 勞動長者人數急增

新一代不僅需要供養退休的父母，還要負擔他們退休後的整體家庭開支。這也解釋了為什麼平均約四分之一的香港人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。基於新的家庭及社會文化等現實情況，香港年長一代被迫改變晚年由子女供養的傳統觀念，繼續工作以應付自己的日常支出。在過去十年，65至74歲年齡層的勞動長者人數急增，勞動長者的人數增長率達到136.6%。



女性退休儲備少過男性

根據經合組織2021年的報告，成員國中年滿65歲或以上的女性，其退休金收入平均比男性低26%。另一個妨礙女性積累退休財富的重要因素是，她們的職業生涯不時被迫中斷。一般適齡工作人口的收入，都會在職業生涯期間逐漸增加。但對女性而言，建立家庭及生育子女可能會打斷她們的事業發展，繼而對她們的財務狀況產生終身影響。以香港市場為例，約65%曾結婚的女性（包括現在已婚、喪偶、離婚/分居者）活躍於勞動市場，相同背景的男性則有96%仍然受僱或正積極求職。此外，女性的勞動參與率和薪酬水平普遍落後於男性。在香港，女性的勞動力參與率為54%，較男性的82%為低，而女性的收入亦比男性低27%。研究顯示，大部分育有子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作。她們在生育後的收入，亦往往較生育前減少，從而導致收入下降和退休金儲蓄的速度減慢。

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