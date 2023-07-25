【券商點睇】周大福7月至今同店銷售勝預期 花旗予買入評級 目標價18.1元

花旗發表研究報告指，周大福（01929）在產品設計上展現出較強的創新能力，利潤率較高的差異化產品系列佔其黃金銷量的近60%。花旗又指，周大福7月份至今的同店銷售趨勢較該行預期佳，並且在價格優化的暫時影響後，6月份季度的市場份額已趨於穩定，予其目標價為18.1元，評級為「買入」。

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該行指，周大福的市場份額先跌後企穩，據國家統計局數據顯示，集團內地零售額6月季度增長29%，而全國黃金珠寶零售額增長26%，顯示市場份額在前兩個季度因價格優化而下降後趨於穩定。周大福管理層提到，部分競爭對手也跟隨該公司控制日常銷售折扣。花旗認為，這表明該公司在制定價格基準，以及控制龐大的特許經營網絡方面具有強大的領導力。

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