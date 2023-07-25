【長者福利】長者周五起可與配偶共用醫療券 使用醫療券過程中無須提供任何銀行帳戶資料 !

香港衛生署宣布本週五起，全港逾95萬名已婚65歲或以上的長者可以與配偶共用長者醫療券。為方便長者，長者醫療券計劃同時推出電子同意書和實時電話短訊通知服務。

如果長者及其配偶均年滿65歲，他們只需在其中一人使用醫療券支付醫療服務費用時，一起到參與計劃的醫療服務提供者註冊連結雙方的醫療券戶口。當其中一人的戶口餘額用盡時，他們可以使用配偶剩餘的餘額。

當長者使用配偶的醫療券時，必須向醫療服務提供者出示其配偶的最新香港身份證副本以作核對。如果其中一方因行動不便或長期臥床等特殊情況而無法親身辦理連結手續，他們需要填寫並簽署共用醫療券同意書，並攜帶缺席一方的有效香港身份證副本到醫療服務提供者的執業地點完成相關程序。

為確保雙方的安全，長者和配偶在成功連結戶口後，會收到本地流動電話的實時短訊通知，確保雙方均知悉戶口連結。日後，當配偶使用其醫療券餘額時，他們也會收到短訊通知。長者醫療券計劃同時推出電子同意書，取代紙本版，以確認同意使用醫療券。當長者使用醫療券支付醫療服務費用時，只需將香港身份證插入智能身份證閱讀器，便表示同意使用相關醫療券金額，無需再簽署紙本同意書。

使用醫療券過程中無須提供任何銀行帳戶資料

所有使用醫療券的長者都可以提供一個本地流動電話號碼，以接收來自醫療服務提供者的實時短訊通知，增加保障。同時為保障公帑的使用，衛生署會定期或隨機進行監察，嚴肅跟進懷疑有虛假配偶關係聲明的個案，並轉交執法機構調查。衛生署亦提醒長者，他們不會在長者使用醫療券時要求提供銀行帳戶資料或點擊任何網站連結。

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