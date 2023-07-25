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【AI熱潮】香港電訊：Al應用方案有助企業優化業務　對相關業務前景樂觀、將繼續加大AI投資

股市 14:19 2023/07/25

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香港電訊 （06823） 商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，集團一直有向企業提供 Al 應用方案，認為有助企業優化業務營運及提高營運效率，而香港電訊鼓勵員工積極使用生成式AI提高工作效率，員工可透過自家平台上Bot，使用HKT Enterprise GPT協助工作，該系統背後是以ChatGPT4.0為基礎。

吳家隆舉例指，市場推廣及設計部門，可運用不同Al工具去尋找靈感、製作宣傳設計及文案，程式部門也可以用AI為程式除錯。吳家隆強調，集團會繼續加大投資AI，對業務前景樂觀。

香港電訊周一至周五舉行HKT Enterprise Solutions Tech Week 2023，向客戶介紹Al趨勢，並設有超過十多個展示攤位，吳家隆表示，首日已獲企業客戶踴躍參與。吳家隆認為，AI不會完全取代人類，而是提高工作效率，讓人可以花更多精神在處理重要問題。

問及日後HKT Enterprise GPT企業客戶收費會按流量查詢，或是用戶數量，吳家隆表示，AI企業方案涉及不同技術供應商，所以要視乎情況。

吳家隆表示，AI可以應用在智慧金融，提升合規性及客戶服務，例如用AI協助履行法規要求，即時截停不合規資訊披露，Al客服中心提高回覆速度及質素。

他又指，Al強化零售科技，提升品牌形象及和活化體驗：地理擴充實境（Geo AR）及沉浸式體驗、ChatGPT虛擬客服。

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