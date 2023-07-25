【交友陷阱】LinkedIn、fb成社交媒體詐騙重地　專家提5招保個資安全

正所謂「騙徒手法層出不窮」，在現今的數碼世界，必需時刻保持警惕。香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）指，騙徒的詐騙方式已轉向至社交媒體平台，如LinkedIn和Facebook，透過利用公眾的信任進行欺詐，建議公眾以5招防範。

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社交媒體使用戶能夠輕易與來自世界各地的人建立聯繫，亦為不法分子提供詐騙機會。HKCERT指，如收到來自陌生帳戶的聯繫，特別留意那些突然表現出強烈興趣或提供吸引工作機會的人。建議對該陌生人的個人資料進行搜集，以判斷帳戶可信性，並定期檢視自己的帳戶私隱設定，如制帳戶可供公開瀏覽程度，保障個人帳戶私隱安全。

第二，用戶在使用LinkedIn、Facebook（fb）等社交平台時，應避免與他人分享自己的個人敏感訊息，如銀行資料及密碼，以免被用來進行身份盜用或財務詐騙。

留意行為特徵 提防急於建立關係者

第三，騙徒為會催促目標用戶立即行動，或者要求用戶透過非正式的方式進行交易，通常會向目標用戶表現出一些共同的行為特徵，如急於建立一種親密的關係、提供一些看似吸引的工作機會等。用戶需對這些行為保持警覺，在必要時聯絡負責該平台的管理員。

第四，用戶應使用多重身份驗證，即使騙徒獲取並中密碼，也可以防止其成功該賬戶。

最後，用戶如懷疑自己成為詐騙目標，甚至受騙，應該立即向HKCERT、相關的社交媒體平台和執法機關報告，採取適當行動並防止他人成為下一受害者。

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責任編輯：殷凱怡

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