【內房政策】政治局倡調整優化房策 不再提房住不炒 內房股狂颷 龍湖最高曾升28%

中央政治局會議提出「適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，而且也沒有再提及過去一直強調的「房住不炒」，市場憧憬將會有重大利好樓市的措施推出，刺激內房板塊急升。

截至2時半，龍湖集團（00960）報18.5元，升25.2%，盤中最高曾升28%至18.98元，成交12.6億元；碧桂園（02007）報1.5元，升19%，成交額9.2億元；中國海外（00688）報17.76元，升12.4%，成交額8.1億元；華潤置地（01109）報34.15元，升10.9%，成交5.4億元。

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此外，綠城中國（03900）報8.18元，升12.2%；新城發展（01030）報1.54元，升21.3%；萬科企業（02202）報10.46元，升11.9%；合景泰富（01813）報1.11元，升22%。

中金報告指出，預計後續或加大力度支持房地產平穩健康發展。結構性政策在切實優化民企發展環境、產業數字化等領域也有積極部署。

花旗認為，政治局會議沒有提到「房住不炒」，只表示「適時調整優化房地產政策」，為內地首次以最高層面表示要優化房地產政策，而且語調略為高於該行對房地產行業的保守刺激預期，相信此舉變相為房地產行業進一步寬鬆打開大門，但大規模的政策刺激仍不可能出現，預期市場仍可能需要等待數周或數個月的時間，才能看到政策執行情況和真正的影響。

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記者：李兆明