【啤酒股】中期純利按年增長近10倍 生力啤曾升逾34% 創近1年高

香港生力啤（00236）公布，截至今年6月底止中期純利約4,852萬元，按年增9.78倍，每股盈利13仙，不派中期股息。期內，該公司綜合收入為4.16億元，按年增32.9%；毛利達1.65億元，升58.6%，而毛利率39.6%。

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至於今年首6個月香港整體銷量與去年同期持平。該公司稱，強勁的出口增長令總銷量按年增加28%，而華南業務受惠解除所有防疫限制和封城措施後，盈利大幅增長。受中期業績多賺近10倍消息刺激，生力啤股價今早高開近一成半後，曾急升逾34%，高見0.9元，創近1年高，截至下午2時05分，報0.88元，升31.3%，成交金額235萬元。

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