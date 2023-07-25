  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啤酒股】中期純利按年增長近10倍 生力啤曾升逾34% 創近1年高

股樓投資 13:59 2023/07/25

分享：

分享：

香港生力啤（00236）公布，截至今年6月底止中期純利約4,852萬元，按年增9.78倍，每股盈利13仙，不派中期股息。期內，該公司綜合收入為4.16億元，按年增32.9%；毛利達1.65億元，升58.6%，而毛利率39.6%。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

至於今年首6個月香港整體銷量與去年同期持平。該公司稱，強勁的出口增長令總銷量按年增加28%，而華南業務受惠解除所有防疫限制和封城措施後，盈利大幅增長。受中期業績多賺近10倍消息刺激，生力啤股價今早高開近一成半後，曾急升逾34%，高見0.9元，創近1年高，截至下午2時05分，報0.88元，升31.3%，成交金額235萬元。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

港股 每股盈利 總銷量 純利 香港生力啤酒（00236）

上一篇文章

【暑假好去處】5,000呎充氣彈彈床座落東港城 涼住冷氣放電區

下一篇文章

【人仔點睇】政策利好消息提振人心 人民幣滙價收復7.2以上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款