【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先

蘋果（Apple）推出首款混合實境裝置Apple Vision Pro雖惹人期待，但蘋果能否為全新的visionOS作業系統及其應用商店（App store）建構完善的生態圈，仍是未知之數。對此，蘋果亦積極進行各項部署，包括在昨日（24日）宣布，開放Vision Pro開發套件申請通道，助開發者打造用於Vision Pro的Apps。

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綜合外媒報道，開發者可以透過蘋果官網，申請Vision Pro開發套件，以在Vision Pro開售前獲得該裝置。該開發套件還包括設備設置支援、代碼級別技術支援，蘋果技術專家更會對開發者所開發的Apps和遊戲進行兼容性評估。

蘋果將會優先考慮正為Vision Pro開發專用Apps的開發者的申請，而非只有意將現有的iPad Apps更新以便用於Vision Pro的開發者。

此外，該企要求申請人必須是蘋果開發者計畫的帳戶持有人。成功借用者讀需簽署保密協議，包括承諾在借用Vision Pro期間，確保未經授權的人員，包括任何家人、朋友或家庭僱員，不會接觸到及使用該裝置；不可以就Vision Pro進行任何公開討論，及在Vision Pro開售後需歸還裝置予蘋果。

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責任編輯：殷凱怡

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