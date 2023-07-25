【人民幣匯價】國有銀行據報再出手捍匯　人民幣重上7.15

▲ 【人民幣匯價】中央要求保持人民幣匯率基本穩定後 國有銀行據報再出手捍匯

國有銀行近期多次被指拋售美元買入人民幣捍衞人民幣匯率。路透今引消息人士指，周二亞洲早盤，中國主要國有銀行於在岸和離岸即期市場拋售美元買入人民幣，此舉旨在支撐人民幣匯率。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開481點子報7.155，旋即升破7.15關口，高見7.1411，創7月17日以來逾一周新高。上個交易日即期匯率收盤報7.2031。離岸人民幣兌美元（CNH）今早亦一度升破7.15，日內漲超過300點，現報7.1535，每百港元兌人民幣91.5。

昨日召開的中共中央政治局會議強調，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1406，較上個交易日升45點子，四連升，創7月17日以來逾一周新高，並較市場預測偏強638點。上個交易日報7.1451。

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編輯：胡學能