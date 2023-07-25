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TikTok推串流音樂服務 兩大優勢對撼Spotify

環球社會熱點 14:05 2023/07/25

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短片平台TikTok本月推出串流音樂服務TikTok Music，有專家分析指TikTok目前有兩大優勢，有助其與Spotify等對手競爭。

Spotify全球加價 逾10年來首次 【下一頁】

TikTok本月初在印尼和巴西推出TikTok Music，也將邀請部分澳洲、墨西哥及新加坡用戶參與TikTok Music的內部測試，參與者可獲得3個月免費試用期。

TikTok早前更與華納音樂集團（Warner Music Group）擴大許可協議 ，以擴大音樂庫。TikTok母企字節跳動（ByteDance）近期更取消旗下另一個音樂串流平台Resso的免費服務，為TikTok Music鋪路。

市場分析師指TIkTok在進軍串流服務方面有兩大關鍵優勢。

碧咸夫婦開P賀美斯贏地標戰 維多利亞開金口獻唱 【下一頁】

首先，TIkTok平台本身已擁有龐大用戶群體。輝立證券研究部高級研究分析師Jonathan Woo指，平台可將他們轉化為TikTok Music的付費訂戶，客戶獲取成本亦相對較低。

DataReportal的數據顯示，印尼和巴西分別為TikTok的第二大和第三大市場，分別有1.13億和 8,410萬成年活躍用戶，僅次於美國。

其次，TikTok Music有強大潛力可讓用戶逗留在平台聆聽音樂。市場調查機構MIDiA去年第4季的消費者調查指，41%受訪者視TikTok為發現音樂的主要平台。

MiDIA Research音樂分析師Tatiana Cirisano表示，用戶經常在TikTok聽到不同歌曲，但往往不會跳到另一個平台詳細聽這首歌，而TikTok Music有強大潛力可縮窄這個差距。

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責任編輯：鄭錦玲

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