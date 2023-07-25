沙特球會開價近26億求購麥巴比 單季年薪破60億

沙特阿拉伯球會希拉爾（AL Hilal）據報開出破轉會紀錄高價，以3億歐元（約25.97億港元）收購盛傳有意離隊的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）。

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外國各大媒體周一（23日）報稱，PSG已經準備接受希拉爾的開價。艾希爾被指除開出天價轉會費外，亦提供價值7億歐元年薪（約60.58億港元），包括2億歐元（約17.31億港元）基本薪金。

而且轉會條件亦據傳十分有利年僅24歲的麥巴比，合約可只為期一年，約滿後能夠免費轉會其他球隊。不過，麥巴比被指不希望離開歐洲球壇，希望贏取歐聯冠軍。

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麥巴比今年夏天拒絕續約後，與PSG關係交惡，明年免費加盟西甲班霸皇家馬德里（Real Madrid）。PSG已把麥巴比剔除出球隊季前賽名單，表明只需願意為球隊付出的球員上陣。

希拉爾的天價求購引起體壇嘩然，NBA公鹿隊（Milwaukee Bucks）的希臘大前鋒「字母哥」Giannis Antetokounmpo「毛遂自薦」，直言自己與麥巴比似樣，後者用大笑Emoji回應。

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責任編輯：吳漢培