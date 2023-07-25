  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【10蚊機票】大灣區航空推10蚊1張飛曼谷、台北或胡志明市單程機票　僅限今日（附連結）

股市 12:40 2023/07/25

分享：

分享：

【10蚊機票】大灣區航空推10蚊1張飛曼谷、台北或胡志明市單程機票　僅限今日（附連結）

大灣區航空公布今日推出限時「啟航一周年驚喜大優惠」，客戶只需10元，即可購買一張由香港前往曼谷、台北或胡志明市的單程機票。此限時優惠適用於2023年8月2日至9月27日從香港出發前往任何一個特選目的地的航班。優惠包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，額外購買託運行李限額。票價不包括相關税項及燃油附加費。

是次優惠只限今日（2023年7月25日），機票先到先得，售完即止。客戶如欲預訂優惠機票， 可前往大灣區航空網站專頁

大灣區航空市場及銷售總經理陳詩珮表示，該航空公司去年7月23日開展往返曼谷的定期航班服務，往後一年的發展令人鼓舞，公司在疫情過後發展迅速，最近更新增胡志明市成為第6個航點。她又指，大灣區航空於7月至9月夏季期間，亦會與各大旅行社夥伴合作，推出十分吸引的旅遊套票優惠。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

相關文章：

【免費機票】香港航空送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）

編輯：胡學能

著數優惠 經濟 機票 胡志明市 台北 大灣區 香港 曼谷
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介敏實集團、中聯重科、長城汽車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【美股期貨】美國一連兩日議息會議開始　道指期貨跌11點（不斷更新）
【美股期貨】美國一連兩日議息會議開始　道指期貨跌11點（不斷更新）
【港股市況】龍湖碧服反彈20%　恒指午後升逾600點、科指飆逾4%　ATM均彈近4%（不斷更新）
【港股市況】龍湖碧服反彈20%　恒指午後升逾600點、科指飆逾4%　ATM均彈近4%（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款