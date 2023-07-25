▲ 【10蚊機票】大灣區航空推10蚊1張飛曼谷、台北或胡志明市單程機票 僅限今日（附連結）

大灣區航空公布今日推出限時「啟航一周年驚喜大優惠」，客戶只需10元，即可購買一張由香港前往曼谷、台北或胡志明市的單程機票。此限時優惠適用於2023年8月2日至9月27日從香港出發前往任何一個特選目的地的航班。優惠包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，額外購買託運行李限額。票價不包括相關税項及燃油附加費。

是次優惠只限今日（2023年7月25日），機票先到先得，售完即止。客戶如欲預訂優惠機票， 可前往大灣區航空網站專頁。

大灣區航空市場及銷售總經理陳詩珮表示，該航空公司去年7月23日開展往返曼谷的定期航班服務，往後一年的發展令人鼓舞，公司在疫情過後發展迅速，最近更新增胡志明市成為第6個航點。她又指，大灣區航空於7月至9月夏季期間，亦會與各大旅行社夥伴合作，推出十分吸引的旅遊套票優惠。

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編輯：胡學能