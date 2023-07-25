【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10

繼Apple Music和YouTube Music宣佈加價後，另一串流音樂巨頭Spotify亦在昨日（24日）宣布，將提高多個地區的「Premium」無廣告方案月費。

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是次加價措施將覆蓋英國、美國、香港、新加坡等逾50個國家及地區，當中英國及美國的各項Premium方案，均分別加1英鎊（約10港元）及1美元（約7.8港元），加幅達一成。至於香港，「Individual」月費由以往的58元加至68元；「Duo」由78元加至88元；「Family」由98元加至108元；專為合資格大學生而設的「Student」方案則只加9元，由以往的29元調整至38元。

據知，Spotify已陸續向已訂閱的用戶發電郵通知，並於當中提到新收費將於9月才生效。但由於Spotify官網中已更新其訂閱版本的收費，這意味著新訂閱及再次訂閱的用戶，將由即日起為相關方案支付新收費。

▲ 香港Spotify Premium各方案新收費。（Spotify官網截圖）

▲ 就是次加價措施，Spotify陸續以電郵通知其訂閱用戶，並提及訂閱用戶的新收費將於9月生效。（由讀者提供圖片）

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責任編輯：殷凱怡

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