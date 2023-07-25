以色列國會通過司法改革法案 各地醫生罷工抗議（第三版）

以色列國會周一（24日）通過一項極具爭議性的司法改革法案，限制最高法院的權力，激發數以萬計民眾當晚走上街頭示威。另外，當地醫生工會宣布成員周二（25日）舉行為期24小時的罷工，政府正研究頒禁令阻止醫生罷工。

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（第三版更新新法案影響）

國會就法案表決時，反對派國會議員全體離會以示抗議，並於離開時高呼恥辱。總理内塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）執政聯盟全體成員都投下贊成票，法案最終以64票贊成對0票反對的票數通過。

以色列國家安全部長Itamar Ben Gvir表示，該法案通過僅僅是一個開始，而作為司法改革的一部分，當局未來仍需要通過更多新法。

當地媒體周一報道，以色列情報機構摩薩德（Mossad）現任負責人巴爾尼亞（David Barnea）及6名在世前任負責人，均表態反對内塔尼亞胡政府的司法改革。

巴爾尼亞在國會表決前召集成員，承諾一旦國家發生憲法危機，他將站在歷史正確的那邊，但形容國家還未到這個時候。

耶路撒冷的國會大樓周圍街道上，當晚擠滿約2萬名揮舞以色列國旗的示威者。當國會通過法案後，人群中響起哭聲，並有示威者高呼永不放棄。

另外有數千人於以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）市中心示威，警察與示威者爆發衝突，示威者點燃篝火，最少8人被捕。

以色列醫學協會（Israeli Medical Association，簡稱IMA）代表全國95%的醫生，該會批評司法改革將摧毀醫療系統，上周已經舉行一次短暫罷工。

IMA表示周二將舉行為期24小時的罷工，僅耶路撒冷醫療服務及各地的急症服務可獲豁免，有73%的實習醫生將參加罷工。

據悉，以色列衛生部長阿貝爾（Moshe Arbel）正尋求頒布禁令，以阻止醫生繼續罷工。

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司法改革法案大幅削弱最高法院對政府決定的任何形式監督，特別是涉及官方任命等方面的重大決定，包括警察、軍隊、金融機構的高層任命人選。

以色列獨立媒體《+972 Magazine》高級編輯伊拉基（Amjad Iraqi）指，新法案將消除巴勒斯坦人在法律和行政上挑戰政府任命的可能性。

以色列國會的巴勒斯坦議員提比（Ahmad Tibi）指，雖然最高法院的決定存在偏見，未有公正審判巴勒斯坦人，但他仍不希望極右政府全面掌控司法部門。

巴勒斯坦智庫「Al-Shabaka」美國政策研究員肯尼-沙瓦（Tariq Kenney-Shawa）警告，司法改革法案通過後，或會導致最高法院進一步為以色列議程服務，巴勒斯坦人更可能被取代或種族清洗，而進一步鞏固猶太人的霸權。

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責任編輯：鄭錦玲