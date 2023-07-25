以色列國會通過司法改革法案 各地醫生罷工抗議

以色列國會周一（24日）通過一項極具爭議性的司法改革法案，限制最高法院的權力，激發數以萬計民眾當晚走上街頭示威。另外，當地醫生工會宣布成員周二（25日）舉行為期24小時的罷工，政府正研究頒禁令阻止醫生罷工。

【俄烏戰爭】烏防長揚言續襲克里米亞 最快明年入北約 【下一頁】

國會就法案表決時，反對派國會議員全體離會以示抗議，並於離開時高呼恥辱。總理内塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）執政聯盟全體成員都投下贊成票，法案最終以64票贊成對0票反對的票數通過。

耶路撒冷的國會大樓周圍街道上，當晚擠滿約2萬名揮舞以色列國旗的示威者。當國會通過法案後，人群中響起哭聲，並有示威者高呼永不放棄。

另外有數千人於以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）市中心示威，警察與示威者爆發衝突，示威者點燃篝火，最少8人被捕。

黑莉指美企應視中國為敵 呼籲制定「B計劃」對華 【下一頁】

以色列醫學協會（Israeli Medical Association，簡稱IMA）代表全國95%的醫生，該會批評司法改革將摧毀醫療系統，上周已經舉行一次短暫罷工。

IMA表示周二將舉行為期24小時的罷工，僅耶路撒冷醫療服務及各地的急症服務可獲豁免，有73%的實習醫生將參加罷工。

據悉，以色列衛生部長阿貝爾（Moshe Arbel）正尋求頒布禁令，以阻止醫生繼續罷工。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲