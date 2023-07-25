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【人仔點睇】政策利好消息提振人心 人民幣滙價收復7.2以上

股樓投資 12:22 2023/07/25

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中央政治局會議釋放出利好訊號，振奮人心，不單刺激港股勁升逾3%，恒指半日收報19258點，完全收復昨日的失地，連人民幣滙價亦有反應，人民幣在岸價（CNY）和離岸價（CNH）上升至7.15水平，漲超過300點，惟仍低於7月上旬高位的7.11水平。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

除了政治局會議，美國聯儲局的議息結果也是影響人民幣後市的關鍵。根據利率期貨，7月加息0.25厘的概率高達九成，假設7月加息0.25厘，則9月維持利率不變的機會率為80%以上，換言之﹐隨着美國CPI增速放緩，加息周期或快將見頂，一定程度有利人民幣企穩。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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