▲ 【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路 內房股及物管股急彈

中央政治局昨日召開會議，承認經濟出現「新困難」，重申會「適時調整優化房地產政策」。花旗認為，政治局會議沒有提到「房住不炒」，只表示「適時調整優化房地產政策」，為內地首次以最高層面表示要優化房地產政策，而且語調略為高於該行對房地產行業的保守刺激預期，相信此舉變相為房地產行業進一步寬鬆打開大門，但大規模的政策刺激仍不可能出現，預期市場仍可能需要等待數周或數個月的時間，才能看到政策執行情況和真正的影響。

花旗指，當局對房地產政策變化的訊號，以及地方債務問題的暗示，或受市場歡迎，但這些刺激措施仍可能達不到市場預期，甚至落後於市場預期，暫時仍未不清楚政策支持的力度，以及需時多久才會落實到房地產行業。

龍湖急升兩成 碧桂園彈逾一成

「房住不炒」未有再被提及，內房股及物管股周二全線急彈。藍籌股方面，龍湖 （00960） 高見18.98元，急升201%；碧桂園 （02007） 高見1.47元，升逾14%；國企內房華潤置地 （01109） 及中海外 （00688） 亦彈9%及10%。

其他內房股亦大升，萬科 （02202） 、富力 （02777） 、雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 及綠城中國 （03900） 齊升逾一成。

物管股表現強勢，碧桂園服務 （06098） 彈兩成，華潤萬象生活 （01209） 升6%，世服務 （00873） 及合景悠活 （03913） 亦升逾8%。

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編輯：陳韻妍