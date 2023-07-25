【國情點睇】外資近月大手買入中國債券 外媒：趨勢或不會持續

據《華爾街日報》報道，上月境外投資者在中國債券市場增持了近130億美元的債券，創下兩年多來的最大增幅。在過去幾個月一系列疲軟的經濟數據之後，外資買入債券購買行動﹐無疑是個罕見的利好消息。數據顯示，外資已經連續兩個月成為淨買家，但這是在長期基本為淨流出之後出現的，去年外資從中國債券市場淨撤出860億美元。

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不過，Western Asset Management亞洲投資管理主管Desmond Soon表示，不要對此過多解讀，中國債券與發達債券市場的相關性較低，在全球債券投資組合中具有分散投資的優勢，但中國債券的收益率不太可能很快變得更有吸引力。

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報道指，今年人民幣兌美元滙率下跌4%以上。有分析稱，由於滙率下跌，在過去幾個月也許吸引了一些境外人士進入中國債券市場，因為這些債券對境外投資者來說變得更便宜了。

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責任編輯：林衛