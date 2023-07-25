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Spotify全球加價 逾10年來首次

環球社會熱點 12:19 2023/07/25

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串流音樂平台Spotify周一（23日）宣布，相隔超過10年後首次增加個人訂閱方案的價格，49個服務國家及地區受影響。香港的Premium收費將由88港元，增加至108港元。

碧咸夫婦開P賀美斯贏地標戰 維多利亞開金口獻唱 【下一頁】

Spotify全球約2億訂閱用戶將在8月起，面臨大約1成收費增加。平台聲明指出，為保持創新性，決定增加全球各個市場的收費，並有助為粉絲及藝人創造價值。

以美國方案為例，個人Premium訂閱價格由9.99美元升至10.99美元（約78港元至85.9港元）。雙人Premium加價2美元至14.99美元，家庭方案則加1美元至16.99美元，學生方案亦加價1美元至5.99美元。

英肥胖人口劇增 延行人路綠燈時長 【下一頁】

美國的家庭方案﹑英國學生﹑雙人Premium及家庭方案早於2021年時已曾加價，今次為平台超過10年來首次向個人訂閱戶加價。Apple Music及Netflix在內等多個串流媒體平台近來陸續加價，如今Spotify收費已追上其他同業。

今年4月的季度電話會議上，Spotify行政總裁Daniel Ek已表明，平台可能在今年內加價。Ek認為用戶會同意加價，因為平台提供足夠價值的服務。

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責任編輯：吳漢培

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