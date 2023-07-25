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【專家點睇】政治局會議傳遞積極訊號 任澤平：當前須中國版擴表

股樓投資 12:16 2023/07/25

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國內著名經濟學家任澤平稱，日前召開的中央政治局會議傳遞了多項積極訊號，如會議對當前形勢作出明確判斷，「國內需求不足」、「重點領域風險隱患較多」等，對於下半年，政策總基調為「加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需」，「加強逆周期調節和政策儲備」等。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

還有，實施積極的財政政策；發揮總量和結構性貨幣政策工具作用；活躍資本市場，提振投資者信心；發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給；要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用；優化營商環境，提振民營經濟信心；適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策等等。，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。預計會逐步取消此前市場過熱時期出台的限制性措施，比如限購、限貸、限價等，恢復市場常態，促進軟著陸。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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任澤平認為，防止資產負債表衰退的最好方式，是資產負債表擴張，讓股市漲起來，讓經濟復甦起來，讓地產穩住，如此，在財富效應帶動下，居民自然會擴大消費，企業擴大投資。中國經濟潛力大，相信經過一系列務實有力的措施，各界一起全力拼經濟，把發展放在首要任務，一定能推向復甦通道。

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責任編輯：林衛

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中共中央政治局 經濟 任澤平 中國

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