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【新股IPO】中證監據報要求律師行於招股書上淡化中國相關風險　否則不獲放行

新股IPO 11:54 2023/07/25

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【新股IPO】中國政府據報要求律師行於招股書上淡化中國相關風險　否則不獲放行

據《路透》引述消息報道，中證監要求律師行在中資企業境外上市文件中，淡化中國相關商業風險的措辭，否則或不獲監管部門放行赴境外上市。

消息人士表示，中證監於7月20日會見了十多家中國律師事務所及其他政府和行業機構，要求他們不要在公司的上市招股說明書中對中國的政策或商業及法律環境進行負面描述。而在這次閉門會議之前，監管機構在過去幾個月就這一問題向從事上市申請工作的公司提供了非正式的窗口指導。

新政或反減中資企業赴美

其中一位人士指，作為IPO顧問的中國律師事務所已被要求放棄這種樣板式的風險披露。不過，其中兩位人士表示，最新指導意見可能會迫使中國公司推遲甚至暫時擱置在美國發行股票，因為美國的監管機構要求全面披露風險。

中國新的境外上市規定於3月31日生效，禁止在上市文件中發表任何「歪曲或貶低中國法律政策、商業環境和司法狀況」的言論。然而，規定並未言明哪些評論屬於此類範疇。中證監沒有立即回覆置評請求。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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