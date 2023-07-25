▲ 【美國加息】聯儲局線人：儲局本周加息後仍未準備好宣布抗通脹勝利 難以預測下一步行動

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos報道，由於夏季後期的通脹前景仍具不確定性，預期聯儲局本周加息0.25厘後，仍未準備好宣布抗通脹勝利，而且很難預測當局下一步行動。

Timiraos發表題為《為何聯儲局仍沒準備好宣布通脹勝利》的文章，指部分聯儲局官員及經濟學家擔心通脹的回落只是暫時性，而疫後導致租金、交通及汽車價格飈升的情緒早就消除，因此擔心潛在的物價壓力會持續，需要聯儲局繼續加息並將利率保持於高位一段長時間。

聯儲局密切關注就業成本指數

另一些經濟學家則認為，這種想法忽視了當前經濟放緩的跡象，這將逐漸緩解物價壓力，而未來幾個月通脹將放緩，足以推高實質利率或通脹調整後的利率，故即使本周加息是當前緊縮周期的最後一次，也足以提供額外的貨幣緊縮效應。

由於勞動市場過熱的情況，可能首先體現在工資上，故不少人將工資增長視為潛在通脹壓力的良好指標。美國今年1至3月期間工資及薪金按年增長5%，聯儲局密切關注就業成本指數，因這是衡量工資增長的最全面指標，而第二季數據將於7月28日公布。

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編輯：陳韻妍