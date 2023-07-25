【寵物友善商機】帶狗狗逛商場、吃美食　寵物生意大有可為

據統計處在2018年的調查顯示，全港住戶飼養的貓狗數目分別為18.41萬隻和22.11萬隻，合計約有40.5萬隻，與2005年的數據相比，幾乎是升了1倍，有受訪狗主表示，單是購買狗糧和有機零食，就要月花2千元，可見寵物市場商機無限，故此近年本港出現了不少寵物友善的商場及餐廳，大做毛孩和寵主的生意。

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家庭主婦何太（下圖）自95年開始養狗，現在的邊界牧羊犬Miro是夫婦二人的第4隻狗，「養狗可帶給我愛和正能量，無論在外遇到甚麼事，只要回家攬著狗狗，所有負面情緒都會一掃而空」，因為要放狗，每天要運動2至4小時，她認為也是很好的日常運動。

考慮到體力和經濟問題，何太坦言Miro將是她養的最後一隻狗，更加會「錫到燶」，現時她每月會花2千元購買狗糧和零食，「零食是純天然的，比自己吃的更貴」，此外她還會買保健品如奧米加3和益生菌給Miro，每年1,000元，「還有其他雜項如雨衣、床舖，每年600至700，保險、打針、診病等，每年約1萬元。」

因為邊界牧羊犬屬中型狗，何太每月會只帶Miro出外就餐1次，尤其是在天氣好的日子，又或有其他狗友陪伴時，「最貴試過在西九的寵物友善餐廳吃了1千元，平時則會到西貢的茶餐廳吃，約100至200元。」

從事公關工作的歐小姐3年前開始養約瑟爹利牛仔（下圖），「一直都很喜歡小狗，覺得很可愛，至數年前在哥哥鼓勵下開始飼養」，自從養了牛仔後，自己和家人都很快樂，「只要見到牠，甚麼煩惱都會消失。」

歐小姐每月購買狗糧、玩具、零食等約使用600元，另外還有保險、診病和打針等費用，由200至400元不等，「我經常帶牛仔去街，因為難得放假，想和牠一同享受時光」，他們通常會去附近的寵物友善商場，借寵物車一同逛街，順道到寵物店購買零食，每次約200多元，「也會去寵物友善餐廳吃飯，自己吃之餘，也幫牛仔點狗仔餐，如雞肉Pancake、專門給小狗吃的雪糕等，狗仔餐費用約100元。」

商場引入寵物相關店舖

北角匯因為連接海濱長廊，鄰近又有寵物公園，順理成章被打造成為寵物友善商場，新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮（下圖）表示，商場可免費借出寵物車，並為寵物提供冷熱水及消毒紙巾等不同服務。

北角匯約有15%至20%客人是寵物主人 ，佔整體生意額約10至15%。北角匯引入了一系列的寵物相關店舖，包括寵物友善餐廳、寵物服飾及用品店、寵物美容店等，商場亦曾舉辦多個以寵物為主題的大型節日活動，包括藝術展覽、貓狗玩樂區、動物主題市集等等，「我們相信，實行寵物友善可以塑造商場親民和關懷的品牌形象，並提升商場的人氣和客流量。」

D2 Place總監呂智樂（Vicky，下圖）稱，他們十分支持寵物友善的理念，並歡迎狗狗和其他動物進入商場，「我們重視動物權益，希望把寵物友善的信息宣揚開去，因此推出寵物友善措施，希望主人和寵物能在商場享受在一起的時光，不用獨留牠們在家。」商場設有「寵物專區」，提供不同寵物清潔用品及輔助工具，又開放一期天台花園作「寵物共享」的休憩空間，除此之外，商場還特別引入幾間寵物用品專門店，包括Petkoikoi、The Barn及Q-Pets等，商場大部分商戶亦歡迎寵物內進。

Vicky指出，商場不時會與愛護動物機構合作，舉行以寵物為主題的周末市集，出售寵物商品，還有專題講座、毛孩領養、犬隻訓練活動及義賣專區等，平日約有15至20%顧客帶同寵物光顧，佔整體生意額約25%，「於假日及舉辦寵物相關主題活動時，更有超過50%顧客帶同毛孩到來，佔整體生意額逾60%。」

餐廳設狗狗餐提升生意額

餐廳La Base創辦人金祉宜（Chloe，下圖）稱，自通關之後生意下跌了20至30%，於是由去年年尾開始，將原本是酒吧及吸水煙的戶外位置開闢成寵物友善空間，吸引客人，此後多了不同類型的客人來光顧，「養寵物人士較少丟下小動物去旅行，他們可說是另一個群體」，她表示，不少人會在下班後接毛孩來吃飯，約佔3成客人。

La Base有提供狗狗餐，分為小、中、大3種，價錢由70至120元不等，「10隻狗當中，約有4隻會點狗狗餐」，能彌補部分因通關而失去的收入。

星巴克早於1年前已在35間分店推出Puppuccino，香港及澳門星巴克總經理陳健倫（Alan，下圖）說：「Puppuccino是一杯由鮮忌廉製成、專門為狗狗而設的飲品，只要狗主有任何惠顧，狗狗都可獲贈1杯。」Alan表示，自從麗新寵物友善分店開店後，每天平均也有2至3隻小狗到來，周末時間更會多達6至7隻，顯示狗主反應也很正面。

今年6月，星巴克更於長沙灣開設了首間寵物友善分店，毛孩都可進入店內，Alan坦言這些舉動對生意額未必有實際幫助，「始終本地只有小撮人養狗，但我們希望照顧狗主的需要，同時建立共融的形象。」

本報記者：曾海倫

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