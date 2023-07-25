【俄烏戰爭】烏防長揚言續襲克里米亞 最快明年入北約

烏克蘭國防部長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周一（24日）受訪時表明，烏軍將繼續進襲被俄羅斯控制的克里米亞地區，惟亦承認反攻較預期慢。他亦指出，烏克蘭最快明年將加入北約（NATO）。

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列兹尼科夫聲稱烏軍將持續攻擊克里米亞，以及當地連接俄羅斯本土的克里米亞大橋。他表明全部攻擊目標均為官方建築，挫敗俄軍防禦能力，並挽救更多烏克蘭民眾性命。

至於會否嘗試摧毀克里米亞大橋，列兹尼科夫回應指破壞敵方後勤與運輸線路屬正常戰術，減少敵軍彈藥﹑武器﹑糧食及燃料等補給。

同時，列兹尼科夫亦批評俄國猶如「恐怖份子國家」，行動令人感到荒謬，指控俄軍連續5日轟炸南部糧食出口港城市敖德薩（Odesa），嚴重破壞當地出港口基建及損毀兩座具歷史意義的地標建築。

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針對烏軍早前展開的反攻至今仍未有太大突破，列兹尼科夫指一切按計劃發展，重申烏方核心價值是士兵性命。不過，列兹尼科夫亦承認反攻速度確實有落後。

另外，列兹尼科夫亦聲稱烏克蘭最快明年7月便可加入北約。由於北約已表明只有與俄戰爭結束，烏克蘭才可能加入，列兹尼科夫言論暗示烏方屆時已獲勝。

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責任編輯：吳漢培