黑莉指美企應視中國為敵 呼籲制定「B計劃」對華

前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）已宣布角逐2024年美國總統大選，她周一（24日）呼籲美國企業要開始將中國視為敵人，更呼籲美企制定後備「B計劃」應對中國威脅。

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黑莉接受美媒CNBC訪問時指，她認為中國是美國需非常認真對待的敵人，外界長期都表示明天會應對中國，但中方目前正與美方打交道，因此美國必須解決當前問題。

她甚至形容中國是美國自珍珠港事件以來面臨的最大威脅，直言所有美企都必須制定「B計劃」，以防中國突然為美國製造麻煩。

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美國財長耶倫（Janet Yellen）近期表示，美國尋求中美展開雙方都能獲益的良性經濟競爭，而非「贏家通吃」的爭鬥。

但黑莉批評耶倫的説法，指對方這樣説就代表她不了解中國。

黑莉上月更在《華爾街日報》專欄撰文，誓言要推動美企盡可能完全擺脫對中國的依賴，並呼籲美企與印度、日本、南韓等盟友建立更鞏固關係。

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責任編輯：鄭錦玲