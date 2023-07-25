▲ 【可持續發展】滙豐香港與新加坡吉寶企業簽備忘錄 研究在減碳領域的合作機會

滙豐香港與新加坡吉寶企業透過旗下基礎設施部（吉寶基建）於周一在新加坡簽訂合作諒解備忘錄，研究在減碳領域的合作機會。雙方將構建策略合作框架，因應粵港澳大灣區及亞洲區內建築密度高的城市，對減碳和可持續發展的市場需求，一同創造和捕捉相關機遇。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，應對全球氣候危機，不能單憑個別市場的力量，必須透過合作得出共同應對方案，滙豐透過各項金融服務，支持客戶實現能源轉型和減少碳排放，以金融界的力量推動全球減碳。

加快推動氣候變化方案

雙方將充分利用吉寶在發展、執行及營運可靠、高效且具有彈性的能源和環保基建專業能力，配合滙豐在綠色金融的優勢，加快推動氣候變化方案，並引導投資，邁向更可持續的發展項目。同時，備忘錄讓雙方探索在市場和客戶方面的合作機會，包括借助香港綠色金融和科技方面的專業知識，加快區內能源轉型。

亞洲可持續發展項目的融資和投資需求龐大，市場估計，未來30年，單是亞洲區內的綠色融資金額將達到66萬億美元。

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