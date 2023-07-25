  • 30°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】滙豐香港與新加坡吉寶企業簽備忘錄　研究在減碳領域的合作機會

股市 10:01 2023/07/25

分享：

分享：

【可持續發展】滙豐香港與新加坡吉寶企業簽備忘錄　研究在減碳領域的合作機會

滙豐香港與新加坡吉寶企業透過旗下基礎設施部（吉寶基建）於周一在新加坡簽訂合作諒解備忘錄，研究在減碳領域的合作機會。雙方將構建策略合作框架，因應粵港澳大灣區及亞洲區內建築密度高的城市，對減碳和可持續發展的市場需求，一同創造和捕捉相關機遇。 

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，應對全球氣候危機，不能單憑個別市場的力量，必須透過合作得出共同應對方案，滙豐透過各項金融服務，支持客戶實現能源轉型和減少碳排放，以金融界的力量推動全球減碳。 

加快推動氣候變化方案

雙方將充分利用吉寶在發展、執行及營運可靠、高效且具有彈性的能源和環保基建專業能力，配合滙豐在綠色金融的優勢，加快推動氣候變化方案，並引導投資，邁向更可持續的發展項目。同時，備忘錄讓雙方探索在市場和客戶方面的合作機會，包括借助香港綠色金融和科技方面的專業知識，加快區內能源轉型。

亞洲可持續發展項目的融資和投資需求龐大，市場估計，未來30年，單是亞洲區內的綠色融資金額將達到66萬億美元。

相關文章：【可持續發展】滙豐與本地氣候科技企業Ampd簽訂綠色貸款

相關文章：【HSBC滙豐業績】滙豐行政總裁祈耀年：集團已經完成首階段轉型　目標盡快讓股息回復至疫情前水平

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

可持續發展 綠色金融 新加坡 氣候暖化 大灣區 基建創建 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

創新金融監管體系改革

下一篇文章

【富力2777】富力創始人張力認行賄與美國達成協議賠錢　富力：公司不涉案、不會對營運造成重大不利影響（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【美股收市】道指漲183點連升11日 中概股指數勁彈4.3%
【美股收市】道指漲183點連升11日 中概股指數勁彈4.3%
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【政治局會議】中央政治局會議：續推積極財政及穩健貨幣政策　適時調整優化房地產政策
【政治局會議】中央政治局會議：續推積極財政及穩健貨幣政策　適時調整優化房地產政策
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款