▲ 創新金融監管體系改革

中國作為全球數字經濟增速排名前列的國家，一直以來秉持著深化改革開放的發展路徑，有望「以我為主、博採眾長」以資本市場與金融監管體系變革為鑰，為中國經濟高品質發展提供更加穩定高效的金融支援，也為全球經濟繁榮、社會穩定作出重要貢獻。

數字經濟為資本市場注入了新的活力，推動了市場的創新發展，而中國作為全球數字經濟增速排名前列的國家，數字經濟對於中國式現代化的驅動作用已經顯現生效。2012至2022年，中國數字經濟全要素生產率從1.66上升至1.75，絕對量和按年增幅均顯著高於同時期國民經濟全要素生產率；其中，第三產業數字經濟全要素生產率提升最大，由2012年的1.7上升至2022年1.9。未來，中國數字經濟生產效率的提升或將繼續成為經濟提質增效的重要支撐，結合全球數字時代金融監管變革的積極經驗，中國有望「以我為主，博採眾長」，以資本市場與金融監管體系變革為鑰，為高品質發展提供更加穩定高效的金融支援。

一方面是以相容並包的態度推動資本市場與金融監管體系的變革，更好地擁抱新一輪科學範式的積極影響，盡可能地防範潛在的風險因素。首先，創新監管框架是推動資本市場與金融監管體系變革的關鍵，包括合規技術、監管沙箱和數位身份驗證等方面的創新措施。建議短期加強金融監管和實體干預，長期以我為主，建立健全主權化的數字經濟基礎設施。

其次，資料安全與隱私保護是數位經濟和數位資產監管的核心，需要加強相關法律法規和技術手段的建設。建議加快發展區塊鏈與隱私計算技術，進一步嚴控金融創新中的資訊安全管理，加快完善資料資訊使用與資料安全立法。此外，建議在阻隔風險的同時保持國際接軌，利用其良好的創新環境重點發展區塊鏈等先進技術，發揮香港金融科技的試驗田角色為國家輸入源源不斷的創新支持。

另一方面是以順勢而為的方式把握資源配置的優化和新興領域的活力，雙管齊下助推中國經濟高品質發展。數字經濟的崛起為傳統產業注入了新的動能，通過數位技術的應用和創新，資源配置得以更加精准和高效，傳統領域的效率得到提升。2022年，中國第二產業、第三產業數字經濟滲透率進一步提升且增幅差距縮小，形成服務業、工業與數字經濟共振。同時，數字經濟的興起也孕育了眾多新興領域，如人工智慧、雲計算、物聯網、大資料、5G等，這些領域的快速發展將為經濟增長提供新的引擎。

編輯：姚卓然