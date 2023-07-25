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帝苑酒店禮賀中秋 呈獻尊貴傳統月餅及全新口味 9月4日或之前訂購可享折扣優惠

都會情報 09:00 2023/07/25

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中秋節人月兩團圓，賞月嘗「月」更是不可或缺的傳統節慶活動。帝苑酒店的兩層首飾月餅禮盒，以紅色及月圓燙金圖案為主，華麗精美。此外為客人準備了各款傳統及特色月餅、精美禮物籃、月餅禮券及全新「五福禮盒」。酒店亦有提供優先訂購優惠，於9月4日或之前訂購可享高達折扣優惠。

帝苑酒店尊貴傳統月餅，採用頂級的食材，一級白蓮蓉、甘香蛋黃、頂級金華火腿，以及精選伍仁餡，製作一絲不苟，皮薄餡靚，為饕客帶來高質素的傳統月餅，令佳節更添完美！

若喜歡新鮮配搭，全新口味迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅定必符合您的口味，加入焦糖海鹽的柔潤軟滑奶黃餡料，搭配香醇濃郁的咖啡風味，豐富口感為味蕾帶來意想不到的驚喜，甜而不膩，您一定喜歡！加上迷你奶皇月餅迷你伯爵茶奶皇月餅，組成今年全新推出「迷你奶皇雜錦月餅禮盒」，送禮首選。而一向極受歡迎的「迷你月餅配蝴蝶酥禮盒」，除了迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅迷你奶皇月餅外，更有深受客人喜愛的原味蝴蝶酥，配以精美設計禮盒，造型典雅瑰麗，絕對是送給摯愛親友、商業伙伴的必然之選。

全新的「迷你七星伴月禮盒」包含了三黃白蓮蓉月餅和五款口味的迷你月餅。嚴選優質白蓮蓉月餅，配上多款細滑奶黃月餅，一次過品嚐傳統及新穎口味，送禮自用皆怡。今年亦推出「五福禮盒」，六黃白蓮蓉月餅展現了傳統風味另搭配原味蝴蝶酥、腰果酥、杏仁酥及肉桂合桃酥，味道豐富，每一口都散發着濃濃的節日氣氛，加上造型精緻的手提設計，送禮自用皆宜。

「六黃白蓮蓉月餅」，特大造型令人充滿驚喜，餅皮金黃，嚴選優質鹹蛋黃，配上幼滑白蓮蓉，細滑的口感中帶著香濃蛋香，令人一試難忘；「雙黃白蓮蓉月餅」「三黃白蓮蓉月餅」選用頂級湘蓮，磨製成清香白蓮蓉，月餅晶瑩通透，皮薄餡足，口感細滑綿軟，甜而不膩，再配上渾圓油潤的鹹蛋黃，入口甘香味美。與親朋分享，令中秋更值得再三回味；「迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅」使用了低糖配方，熱量較低。能夠品嘗鹹蛋黃的甘香滋味之餘，亦相對較為健康，同受大眾歡迎。

同樣是健康之選的「金腿伍仁月餅」，果仁含有豐富的不飽和脂肪酸，健康有益，是應節食品的清新之選。帝苑酒店的伍仁月餅採用了鬆軟的橄欖仁、細滑的核桃仁、香脆的杏仁，以及富韌性的瓜子仁和芝麻仁，果仁含量豐富，顆粒大而完整，加上糖冬瓜及其他餡料，甘香煙韌，味道香濃，配以頂級金華火腿，鹹香四溢，口感豐富。營養而不油膩的金腿伍仁月餅，一直深受大眾喜愛，更曾被雜誌嚴選為「月餅天王」，質素必有保證！

造型小巧精緻的「迷你奶皇月餅」，貫徹最美味的標準。外皮金黃鬆化，包裹著柔潤軟滑的奶黃餡料，清甜的奶香與濃郁的蛋黃配合得天衣無縫。無論賣相或味道均屬上乘之選，予人驚喜。

帝苑月餅包裝華麗精美，絕對是送禮佳品。為了方便閣下餽贈親友、商賈伙伴，酒店另備月餅禮券及迷你月餅禮盒。凡購買月餅一百盒或以上，可享有額外折扣優惠。詳情請致電酒店大堂節日專櫃2733 2900查詢。

網上商店：https://bit.ly/3aI2qBq 

酒店大堂節日專櫃
地址：       九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店地下
營業時間： 早上11時至晚上8時
電話：       2733 2900
網址：       www.rghk.com.hk

（特約）

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