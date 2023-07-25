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【港股市況】恒指黑期升499點　阿里巴巴美團ADR高港5%

股市 08:52 2023/07/25

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港股動態不斷更新

內地中共中央政治局會議定調要提振地產、消費等領域，提及適時調整優化房地產政策，又未提「房住不炒」字眼，同時提出要活躍資本市場。恒指黑指大彈499點，報19129點。阿里巴巴、美團、京東ADR大彈，各升5%至6%不等。

港股日誌：

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即市走勢：

【08：50】恒指黑指大彈499點，報19129點。

【08：27】復星國際 （00656） 公布，間接附屬公司豫園股份，與濟南鐵晟簽訂股份轉讓協議，公司以5.98億元人民幣出售「金徽酒」2536.3萬股。完成後，復星（透過豫園股份）於金徽酒持股量由約25%降至20%。剩餘股權將被記為「於聯營企業之投資」。復星國際預計基於該等出售事項，集團將確認之未經審計已實現處置收入約為24.16億元人民幣。

【07：45】【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成

【07：30】中概股指數升4.3%，收報7168點，重上7000關。阿里巴巴、美團、京東ADR大彈，各升5%至6%不等。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周一向上，道指升183點，報35411點；標指升18點，報4554點；納指升26點或0.19%，報14058點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁

編輯：姚卓然

市場動向 期貨 中共中央政治局 港股 恒生指數 美股
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