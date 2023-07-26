【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）

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美國加息及美國巨企公布業績期，好淡交纏之際，市場傾向觀望，外資昨晚挾了一天港股後，今晚收手，股價承接即見乏力，港股外圍偏軟，阿里美股低港2.5%，中概股指數升幅由3.2%收窄至0.3%，收報7192點，夜期收市跌97點，收報19390點。

股份 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 133.27 -1.1% 騰訊ADR 340.44 -1.3% 滙豐ADR 64.90 +0.6% 阿里巴巴美股 92.75 -2.5%

北水轉走61億 77億沽三大ETF

港股今日勁彈逾700點，北水反而撤退，淨流出61億元，沽出ETF，盈富基金 （02800） 的淨流出最多，北水走資41.4億元，國指ETF （02828） 淨沽30.9億元，南方恒生科技ETF （03033） 亦有4.6億元淨沽。相反，北水買科技股，12.9億元北水湧入騰訊 （00700） ，快手 （01024） 及美團 （03690） 亦分別有8.3億及5.3億元淨入。

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龍湖碧服反彈超25% 恒指全日收升766點、科指飆6% ATM均彈逾6%

內地中共中央政治局會議定調要提振地產、消費等領域，提及適時調整優化房地產政策，又未提「房住不炒」字眼，同時又提出要活躍資本市場。恒指全日收升766點，報19434點，成交額達1421億元，創6月16日以來高，一口氣重上萬九關。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%。內房物管大幅反彈，龍湖 （00960） 及碧桂園服務 （06098） 均升超25%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 95.15 +6.3 +104 24 騰訊 345.00 +6.2 +94 15 美團 134.80 +7.8 +88 -106 東方海外 120.00 +0.4 +1 1 中石油 5.75 -0.2 -1 6 潤電 16.78 -2.6 -1 11

美股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

焦點股份及港股日誌：

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大行報告：

【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路 內房股及物管股急彈

【大行報告│電動車】滙豐環球調升小鵬目標價逾五成、小鵬彈逾12% 看好自動駕駛能力及G6銷情

即市走勢：

【03：00】夜期收市跌97點，收報19390點

【23：00】夜期跌104點

【18：44】恒指夜期升21點，報19508點。

【17：28】【虛擬資產】加密貨幣交易所TideBit再轟港虛產監管方向有誤 但透露計劃申請VASP牌照

【17：02】【外匯基金】外匯基金上半年投資收入1100億元、港股投資第二季轉虧 余偉文：下半年不容太樂觀

【16：54】【L’OCCITANE】歐舒丹財年首季銷售淨額按固定匯率計算增長24.5% 亞太區增長11.2%

【16：31】【內房危機】遠洋集團：賬面可動用資金幾近枯竭、擬分7輪兌付20億到期債 傳接觸海通研境外債可能選項 股價照彈15%

【16：10】恒指全日收升766點，報19434點，成交額1421億元，創6月16日以來高，一口氣重上萬九關。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%。內房物管大幅反彈，龍湖 （00960） 及碧桂園服務 （06098） 均升超25%。

【16：00】港股U盤前升761點，報19430點。恒生科指升6%，報4255點。

【15：45】嗶哩嗶哩 （09626） 升12%，報136元。

【15：36】歌禮製藥 （01672） 跌2.5%，報1.99元。公司公佈ASC22（恩沃利單抗）聯合西 達本胺用於人類免疫缺陷病毒（HIV）感染功能性治癒的臨床結果。此項II期臨床試驗顯示ASC22聯合西達本胺療法具有良好的耐受性，且有效地激活了潛伏的HIV病毒庫。

【15：16】恒指尾市升763點，報19431點。恒生科指升6%，報4253點。

【15：14】蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 分別升9.7%和11.6%，理想 （02015） 升5%。

【15：01】港交所 （00388） 升5.4%，報305.6元，創逾一個月高。

【14：47】ATM繼續走高，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別升5.1%、5.3%和7%。

【14：40】中國衛生集團 （00673） 連跌三日，現插22.3%，報0.73元，成交額為121萬元。

【14：31】龍湖 （00960） 升24.6%，碧桂園 （02007） 升19%，合景泰富 （01813） 升23%，新城 （01030） 升21%。

【14：25】遠洋集團 （03377） 照升14.7%，報0.43元。遠洋集團表示，7月以來，在行業銷售表現繼續走弱的形勢下，集團嘗試多種途徑籌集資金未果，賬面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。另外，公司將在7月27日至29日期間以線上形式召開公司債券持有人會議，審議該20億元人民幣債券的展期方案。【內房危機】遠洋集團：嘗試籌集資金未果、賬面可動用資金幾近枯竭 爭取附屬公司債完成展期工作

【14：19】【AI熱潮】香港電訊：Al應用方案有助企業優化業務 對相關業務前景樂觀、將繼續加大AI投資

【13：57】恒指一度衝上19374點，升706點。

【13：27】【人民幣匯價】中央要求保持人民幣匯率基本穩定後 國有銀行據報再出手捍匯

【13：14】信懇智能 （01967） 暴瀉84.5%，報2.4元，曾低見2.2元創上市低，成交額錄1637萬元。

【13：03】恒指午後初段升597點，報19268點。恒生科指升4.8%，報4208點。

【12：28】【人民幣港股】雙櫃台模式推出1個月 恒指公司：人民幣櫃台成交額不大

【12：00】恒指半日升590點，報19258點，成交額為738億元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3.9%至5.7%。內房物管大幅反彈，龍湖 （00960） 及碧桂園服務 （06098） 均升兩成。

【11：55】【新股IPO】中國政府據報要求律師行於招股書上淡化中國相關風險 否則不獲放行

【11：24】物管股同樣走高，碧桂園服務 （06098） 升19.7%，保利物業 （06049） 、華潤萬象 （01209） 、融創服務 （01516） 、雅生活 （03319） 、中海物業 （02669） 升7%至13%。

【11：19】內房股領升，龍湖 （00960） 升兩成，碧桂園 （02007） 升15%，融創 （01918） 、新城 （01030） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 分別升13%至16.5%

【11：04】名創優品 （09896） 升9.5%，報39.65元，曾高見40.5元，創上市新高。

【10：59】愛帝宮 （00286） 升6%，報0.32元。公司公布，公司之附屬公司向東莞富力萬達文華酒店承租酒店客房用作新建「愛帝宮」品牌月子中心，該酒店位於中國廣東省東莞市東城區，該東莞一號店已正式開業。目前，公司已覆蓋深圳、北京、成都、珠海、廈門、東莞六個城市的市場，合共十四間店開業運營。

【10：50】恒生科指升5%，二綫科技股走強，嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、快手 （01024） 升逾7%，萬國數據 （09698） 更升9.8%。

【10：41】恒指再度走高，升611點，報19274點。

【10：24】潤電 （00836） 回吐2.4%，報16.8元，創一個月低，並跑輸藍籌。

【10：17】【MPF】GUM強積金7月人均賺4260元 大中華股票基金和香港股票基金錄得最大升幅

【10：13】碧桂園 （02007） 升15%。內媒報道，碧桂園強調目前公司所有債券都按期兌付利息和本金，亦未發現近期可能或已經對公司債券價格波動產生較大影響的未公開重大信息。

【10：01】【可持續發展】滙豐香港與新加坡吉寶企業簽備忘錄 研究在減碳領域的合作機會

【09：50】【富力2777】富力創始人張力認行賄與美國達成協議賠錢 富力：公司不涉案、不會對營運造成重大不利影響（第二版）

【09：43】舜宇 （02382） 及瑞聲 （02018） 逆市跌0.7%和1.5%。

【09：40】恒指升612點，報19280點。

【09：39】香港生力啤 （00236） 彈高28.4%，報0.87元，創十個月高。【業績｜消費股】香港生力啤上半年多賺近10倍 不派中期息

【09：35】恒生科指升4.5%，報4195點。小鵬汽車 （09868） 和蔚來 （09866） 升12%及10%。理想汽車 （02015） 升5.5%。

【09：32】龍湖 （00960） 升26%，報18.62元，回補昨日跌幅之餘，更創今個月高位。

【09：20】恒指高開504點，報19172點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 各升3.7%至5%不等。內房股大幅反彈，龍湖 （00960） 升14.9%，碧桂園 （02007） 升11%。物管股碧桂園服務 （06098） 升12.7%。

【09：15】恒指期貨升542點，報19219點。

【08：50】恒指黑指大彈499點，報19129點。

【08：27】復星國際 （00656） 公布，間接附屬公司豫園股份，與濟南鐵晟簽訂股份轉讓協議，公司以5.98億元人民幣出售「金徽酒」2536.3萬股。完成後，復星（透過豫園股份）於金徽酒持股量由約25%降至20%。剩餘股權將被記為「於聯營企業之投資」。復星國際預計基於該等出售事項，集團將確認之未經審計已實現處置收入約為24.16億元人民幣。

【07：45】【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成

【07：30】中概股指數升4.3%，收報7168點，重上7000關。阿里巴巴、美團、京東ADR大彈，各升5%至6%不等。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周一向上，道指升183點，報35411點；標指升18點，報4554點；納指升26點或0.19%，報14058點。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然