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【TSLA】除美國和中國市場以外　Tesla上季其他國際市場營收增長逾倍　

股市 08:31 2023/07/25

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【TSLA】除美國和中國市場以外　Tesla上季其他國際市場營收增長逾倍　

Tesla（特斯拉，美：TSLA）在一份監管申報中透露，公司第二季度來自（除了美國和中國以外的）其他國際市場的營收增長了一倍多，達到78.6億美元。雖然美國仍是特斯拉最大的銷售市場，但公司在美國的營收已經停滯不前。

Tesla在美國本土市場的銷售在過去兩個季度都在下降。在截至6月份的三個月中，Tesla在美國和中國的營收分別為113億美元和57億美元。

由於Tesla計劃暫時關閉一些工廠進行升級，第三季度的收入增長將面臨挑戰。公司行政總裁馬斯克在上周的財報電話會議上表示，產量可能會略有下降，但他沒有透露細節。

相關文章：

【TSLA業績】Tesla盤前跌近3%　料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄、發動減價戰經營毛利率跌至10%

【TSLA】Tesla股價大挫近一成　馬斯克身家一夜縮水203億美元

【TSLA】特斯拉急漲3%越290關　Cybertruck出廠　福特減價10000美元迎戰股價即瀉6%

編輯：姚卓然

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 美股 馬斯克 營收 Tesla
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