▲ 【TSLA】除美國和中國市場以外 Tesla上季其他國際市場營收增長逾倍

Tesla（特斯拉，美：TSLA）在一份監管申報中透露，公司第二季度來自（除了美國和中國以外的）其他國際市場的營收增長了一倍多，達到78.6億美元。雖然美國仍是特斯拉最大的銷售市場，但公司在美國的營收已經停滯不前。

Tesla在美國本土市場的銷售在過去兩個季度都在下降。在截至6月份的三個月中，Tesla在美國和中國的營收分別為113億美元和57億美元。

由於Tesla計劃暫時關閉一些工廠進行升級，第三季度的收入增長將面臨挑戰。公司行政總裁馬斯克在上周的財報電話會議上表示，產量可能會略有下降，但他沒有透露細節。

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編輯：姚卓然