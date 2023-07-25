▲ 【美股焦點】美股大淡友Mike Wilson承認看錯後市 惟對美企盈利仍持謹慎態度

美股「大淡友」、摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson承認，今年對美股的看法過於悲觀，而他對市場的悲觀態度持續過長，導致他在股市反彈時失算。

標指今年以來累計升約19%至4554點，Wilson此前預期標指今年底跌至3900點。他周一向客戶發表報告，承認其看法有誤，美股今年表現將較他的預期好，主要是受惠於通脹回落，以及企業削減開支的措施奏效。

在今年大部分時間之中，Wilson都警告股市的升勢會逆轉，尤其是科技股，認為3月的銀行業危機預示惡性拋售高潮的到來，這是股價再次上漲之前所需要的。

儘管Wilson承認他低估了股市的反彈，但他對美國企業的盈利能力仍持謹慎態度。通脹放緩為聯儲局帶來了更多的樂觀態度，並為股票估值創造了有利的背景，但這也意味企業的定價能力正在減弱。他的團隊近期將明年6月標指目標價調整至4200點，較目前水平低約8%。

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編輯：姚卓然