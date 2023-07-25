  • 29°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美股大淡友Mike Wilson承認看錯後市　惟對美企盈利仍持謹慎態度

股市 08:11 2023/07/25

分享：

分享：

【美股焦點】美股大淡友Mike Wilson承認看錯後市　惟對美企盈利仍持謹慎態度

美股「大淡友」、摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson承認，今年對美股的看法過於悲觀，而他對市場的悲觀態度持續過長，導致他在股市反彈時失算。

標指今年以來累計升約19%至4554點，Wilson此前預期標指今年底跌至3900點。他周一向客戶發表報告，承認其看法有誤，美股今年表現將較他的預期好，主要是受惠於通脹回落，以及企業削減開支的措施奏效。

在今年大部分時間之中，Wilson都警告股市的升勢會逆轉，尤其是科技股，認為3月的銀行業危機預示惡性拋售高潮的到來，這是股價再次上漲之前所需要的。

儘管Wilson承認他低估了股市的反彈，但他對美國企業的盈利能力仍持謹慎態度。通脹放緩為聯儲局帶來了更多的樂觀態度，並為股票估值創造了有利的背景，但這也意味企業的定價能力正在減弱。他的團隊近期將明年6月標指目標價調整至4200點，較目前水平低約8%。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

相關文章：

【美國加息】中銀香港料儲局本季僅加息1次　美股步入可持續牛市前必須一跌？

【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險　9月儲局仍可能繼續加息

【下半年展望】東亞看淡美股、料最多跌15%　籲買債券黃金

編輯：姚卓然

宏觀分析 股票 標準普爾500指數 美國聯儲局 美股 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【TSLA】除美國和中國市場以外　Tesla上季其他國際市場營收增長逾倍　

下一篇文章

【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【政治局會議】中央政治局會議：續推積極財政及穩健貨幣政策　適時調整優化房地產政策
【政治局會議】中央政治局會議：續推積極財政及穩健貨幣政策　適時調整優化房地產政策
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：杜蘇芮增強為強颱風、周三進入本港800公里範圍內（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款