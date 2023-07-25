【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式

於今個夏天，機場快綫繼續推出連串活動慶祝25周年，繼早前搶75,000張機場快綫車票的其中 50,000 張已經火速換罄後，未來將繼續推出多重獎賞等住你。7月25日（周二）將有得搶25,000張免費機場快綫車票。

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早前兩輪「搶免費機場快綫車票」活動反應熱烈，最後一輪即將於周二（25日）中午12時舉行，派發25,000張機場快綫單程車票，大家可以透過MTR Mobile內「我的優惠」以先到先得形式領取。

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提提大家，成功領取電子優惠券後的24小時內，一個獨有的優惠碼將會加入到「我的獎賞」內的「禮品＞有效」頁面。由活動翌日起至2023年9月30日，經MTR Mobile或港鐵網站，輸入此獨有的優惠碼，即可以免費換領機場快綫原價高達110元的成人或小童單程票一張（香港站、九龍站或青衣站出發均可），車票可於換領日起92天內使用。派電子優惠券8月1日啟動！

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緊接免費機場快綫車票，港鐵車站商店將於8月1日(星期二)派發25,000張10元電子優惠，MTR Mobile登記用戶只要於當日中午12時起，透過MTR Mobile內「我的優惠」，便可以先到先得形式搶「HK$10港鐵車站商店電子優惠券」。電子優惠券適用於機場快綫及東涌綫內的指定車站商店，購物滿50元即可享10元折扣優惠，有效期由活動翌日起至2023年12月31日。

同時，大家看完睇完王菀之 Ivana 主演的《機場快綫 25 周年主題曲》MV 後，有沒有勾起一些乘搭機場快綫的難忘回憶? 由即日起至 7 月 31 日，大家可以用 150 至 500 字分享你與機場快綫或東涌綫有關的動人故事，並上載到 http://bit.ly/3pK49Os。Ivana 將會親自挑選既感動又獨特的故事，而得獎者可獲得旅遊禮券(最高5,000元)或機場快綫單程車票，所有獎品總值超過70,000元。

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此外，一套5款以機鐵仔及機場快綫車站為主題的「機場快綫25周年」紀念襟章套裝，將於7月31日早上10時起於港鐵網上商店以48元發售。

各個襟章都有不同機鐵仔及25周年的慶祝圖案，造型可愛，極具收藏價值，而且數量有限，售完即止。

於《機場快綫25周年主題曲》MV結尾出現的機鐵仔毛公仔，現亦於港鐵網上商店以128元發售，快啲入手帶機鐵仔返屋企啦！另外，機鐵仔亦會繼續快閃現身，於7月28日及8月11日下午3時至5時分別出現機場快綫青衣站及香港站，派發青衣站及香港站的紀念襟章。

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責任編輯：陳詠妍