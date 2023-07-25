搶AI大餅難撼競爭監管壓力　META業績後慎追

由於Tesla（美：TSLA）7月20日公布業績後急跌10%，故上期本欄推介的開倉「認購期權短倉」，有跟進的話已有利潤，可繼續持有。今期我們來分析Meta Platforms （美：META）。Meta於7月中宣佈與微軟（美：MSFT）的雲服務Azure進行深化合作，正式推出新一代AI大型語言模型Llama 2，能將智能虛擬助手等應用成爲可能，可以做許多與ChatGPT相同的事情。

面對著競爭對手OpenAI和谷歌（美：GOOG），Meta不能再和OpenAI和谷歌一樣走非開源語言模型路線，要通過開放生態來切入這場巨頭之間的大模型競賽。

此外，Meta也與高通（美：QCOM）宣佈，Llama 2將能夠在高通芯片上運行，欲打破英偉達、AMD處理器對AI產業的壟斷。從2024年開始，Llama 2將在採用高通芯片的手機和個人電腦上運行。高通過去曾與Meta密切合作，特別是在Quest虛擬現實設備的芯片方面。

Meta多項隱憂 買入、止蝕如何部署？

Meta亦有不少令市場憂慮之處。

集團在歐盟面臨多項隱私挑戰，包括創紀錄的 13 億美元罰款以及停止跨大西洋傳輸用戶數據的命令。

另外，今年7月初，Meta 通過新的 Threads 應用程序進一步擴展了其產品組合去與Twitter對撼，但由於隱私問題，Threads在歐盟也被推遲，而且7月中Threads平台日活躍用戶數開始下跌。

廣告費用的激烈競爭一直是 Meta 的主要擔憂，因它面臨著來自谷歌、亞馬遜（美：AMZN）和 SNAP Inc （美：SNAP）等其他社交媒體玩家的激烈競爭。此外，Meta近期跟微軟及高通的合作雖然能將AI技術集成到公司所有的產品和算法中，但在AI基礎設施上的支出卻達到了創紀錄的水平。

Meta將於7月26日美股盤後公佈第二季度業績。根據富途牛牛App顯示的40位分析師作出的綜合預測，除稅前利潤為92.76億美元，收入為310億美元，比今年第一季按季升28%及8.2%。Meta由今年初的120美元起步至今，股價一直向上攀升，但由於累積了巨大升幅，以及Meta仍面對著不少競爭壓力，故不宜高追。

業績前部署於20天線296美元買入，目標價350美元左右水平，跌穿50天線272美元止蝕。

【作者簡介】毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，現為富途高級分析師， 超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。